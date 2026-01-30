Liverpool FC – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

Liverpool – Newcastle: typy bukmacherskie
W 24. kolejce Premier League o pierwsze zwycięstwo w 2026 roku zagra Liverpool. Dla The Reds to ostatnia szansa na wygranie ligowego spotkania w styczniu. Przed mistrzem Anglii wyzwanie z gatunku tych wykonalnych, ponieważ naprzeciw zawodników Arne Slota stanie Eddie Howe i jego Newcastle. Czy gospodarze podołają zadaniu i sięgną po pełną pulę? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Liverpool – Newcastle: ostatnie wyniki
Liverpool zakończył fazę ligową Ligi Mistrzów na trzecim miejscu. W dwóch ostatnich kolejkach The Reds zdobyli komplet sześciu punktów, a ich bilans bramkowy wyniósł 9:0. Drużynie Arne Slota wyraźnie gorzej idzie w Premier League, gdzie ostatni raz udało jej się wygrać jeszcze w 2025 roku (2:1 z Wolverhampton).
Dalej na arenie międzynarodowej grać będzie też Newcastle, które zremisowało ostatnio 1:1 z PSG. Dla Srok to pozytywny i potrzebny sygnał. Eddie Howe i spółka niedawno przegrali u siebie 0:2 z Aston Villą, a wcześniej zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z ostatnim w tabeli ligowej Wolverhampton.
Liverpool – Newcastle: historia
Bezpośrednie mecze Liverpoolu i Newcastle należą do wyrównanych. W tym sezonie nieznacznie lepsi okazali się The Reds, którzy zwyciężyli na wyjeździe 3:2, Sezon wcześniej Sroki potrafiły jednak wygrać na Anfield 2:1.
Liverpool – Newcastle: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków Liverpool powinien poradzić sobie w sobotniej rywalizacji. Współczynnik na taki scenariusz to około 1.85. Wygraną Newcastle możesz zagrać po kursie 3.90. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, kursy na remis wahają się na poziomie 3.70 – 3.83.
Liverpool – Newcastle: kto wygra?
Liverpool – Newcastle: przewidywane składy
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Newcastle: Pope; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Guimaraes, Tonali, Hall; Barnes, Wissa, Gordon
Liverpool – Newcastle: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Newcastle odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
