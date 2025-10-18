Liverpool – Manchester United: typy bukmacherskie
Bitwa o Anglię to wydarzenie, na które czekamy najbardziej w 8. kolejce Premier League. Historyczna rywalizacja z udziałem angielskich potęg jak zawsze zapowiada się kapitalnie. Liverpool przystąpi do tego spotkania jako faworyt, który pragnie wrócić na zwycięską ścieżkę po serii trzech porażek z rzędu. Z kolei Manchester United ma ambicję sprawienia niespodzianki wygrania na Anfield, co nie udało się Czerwonym Diabłom od stycznia 2016 roku, kiedy to jednobramkowe zwycięstwo zapewnił im Wayne Rooney. Jak przebiegnie niedzielny hit Premier League? Mój typ: wygrana Liverpoolu.
Liverpool – Manchester United: ostatnie wyniki
W pierwszych tygodniach sezonu 2025/2026, Liverpool imponował skutecznością wygrywania meczów. Arne Slot i spółka nie zawsze wyglądali na drużynę, która z przebiegu spotkania zasługiwała na zwycięstwo. Mimo tego The Reds kończyli mecze jako zwycięzcy. Dobra passa została jednak przerwana przez Crystal Palace, które pokonało Liverpool 2:1. Sztuki tej dokonali później też zawodnicy Galatasaray oraz Chelsea, którzy mogli cieszyć się z pokonania aktualnego mistrza Anglii.
Manchester United nie zakwalifikował się do trwających rozgrywek europejskich, stąd Ruben Amorin mógł w pełni oddać się pracy na krajowym podwórku. Jego podopieczni nie uniknęli jednak wpadek, jak sensacyjna porażka z czwartoligowcem w Pucharze Ligi Angielskiej. Lepiej wygląda sytuacja w Premier League. Tam Manchester United pokonał ostatnio 2:0 Sunderland, dzięki czemu traci tylko cztery punkty do miejsca dającego prawo gry gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów.
Liverpool – Manchester United: historia
Na poziomie Premier League kluby te rywalizowały ze sobą dotychczas 66 razy. Korzystniejszy bilans ma Manchester United, który wygrał 29 razy. 17-krotnie padł remis. 20 spotkań na swoją korzyść rozstrzygnął Liverpool. The Reds bilans z Czerwonymi Diabłami poprawili szczególnie w ostatnich latach, kiedy to wygrali na przykład na Old Trafford 3:0.
Liverpool – Manchester United: kursy bukmacherskie
Liverpool jako aktualny mistrz Anglii uznawany będzie za faworyta bukmacherów w niemal każdym meczu, a już szczególnie w tych rozgrywanych na Anfield. Popularni The Reds mimo słabszej formy w teorii powinni wygrać niedzielną bitwę o Anglię. Scenariusz na do zdarzenie u bukmachera STS to 1.60. Zdarzenie zakładające, że po trzy punkty sięgnie Manchester United, można zagrać po kursie 4.80. Współczynnik na remis w hicie kolejki to 4.30.
Liverpool – Manchester United: kto wygra?
Liverpool – Manchester United: przewidywane składy
Liverpool – Manchester United: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Manchester United odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
