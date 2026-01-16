Liverpool FC – Burnley FC: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool – Burnley: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League zagrają ze sobą aktualny mistrz Anglii Liverpool i beniaminek Burnley. W teorii The Reds nie powinni miec problemu z pokonaniem drużyny, której w przyszłym sezonie może zabraknąć w angielskiej elicie. Tymczasem Arne Slot i spółka wygrali na Anfield tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Czy ta statystyka ulegnie poprawie? Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar STS 1,57 Poniżej 3‚5 bramki przejdź do STS

Liverpool – Burnley: ostatnie wyniki

Liverpool ma za sobą udany występ w Pucharze Anglii. The Reds nie pozostawili Barnsley złudzeń odnośnie awansu. Ostatecznie Arne Slot i spółka zwyciężyli 4:1. Dla kibiców tej drużyny była to miła odmiana po wcześniejszej serii trzech meczów bez wygranej.

Burnely rywalizuje o utrzymanie w Premier League. Trudno jednak skutecznie grać o ligowy byt, jeżeli nie wygrywasz meczów. Tak właśnie jest w przypadku beniaminka, który w całym sezonie zwyciężył tylko trzykrotnie. Sytuacji zespołu znacząco nie poprawił ostatni remis z Manchesterem United.

Liverpool – Burnley: historia

Liverpool rywalizował z Burnley we wrześniu ubiegłego roku. Beniaminek bronił się wówczas dzielnie i skutecznie. Był nawet o krok od zdobycia punktu z aktualnym mistrzem Anglii. Plan ten zniweczył Mohammed Salah, który w 95. minucie wykorzystał rzut karny i przesądził o wygranej The Reds.

Liverpool – Burnley: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Liverpool. Kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.25. Z kolei współczynnik na wygraną Burnley to nawet 11.50. Remis wyceniono kursem około 5.90

Liverpool – Burnley: kto wygra?

Liverpool – Burnley: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike

Burnley: Dubravka; Laurent, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Bruun Larsen, Anthony; Broja

Liverpool – Burnley: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Burnley odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

