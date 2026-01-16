Liverpool FC – Burnley FC: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

16:01, 16. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Burnley: typy i kursy na mecz 22. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Ibrahima Konate
PressFocus Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool – Burnley: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League zagrają ze sobą aktualny mistrz Anglii Liverpool i beniaminek Burnley. W teorii The Reds nie powinni miec problemu z pokonaniem drużyny, której w przyszłym sezonie może zabraknąć w angielskiej elicie. Tymczasem Arne Slot i spółka wygrali na Anfield tylko dwa z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Czy ta statystyka ulegnie poprawie? Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,57
Poniżej 3‚5 bramki
*Kursy z 16.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Burnley: ostatnie wyniki

Liverpool ma za sobą udany występ w Pucharze Anglii. The Reds nie pozostawili Barnsley złudzeń odnośnie awansu. Ostatecznie Arne Slot i spółka zwyciężyli 4:1. Dla kibiców tej drużyny była to miła odmiana po wcześniejszej serii trzech meczów bez wygranej.

Burnely rywalizuje o utrzymanie w Premier League. Trudno jednak skutecznie grać o ligowy byt, jeżeli nie wygrywasz meczów. Tak właśnie jest w przypadku beniaminka, który w całym sezonie zwyciężył tylko trzykrotnie. Sytuacji zespołu znacząco nie poprawił ostatni remis z Manchesterem United.

Liverpool – Burnley: historia

Liverpool rywalizował z Burnley we wrześniu ubiegłego roku. Beniaminek bronił się wówczas dzielnie i skutecznie. Był nawet o krok od zdobycia punktu z aktualnym mistrzem Anglii. Plan ten zniweczył Mohammed Salah, który w 95. minucie wykorzystał rzut karny i przesądził o wygranej The Reds.

Liverpool – Burnley: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Liverpool. Kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.25. Z kolei współczynnik na wygraną Burnley to nawet 11.50. Remis wyceniono kursem około 5.90

Liverpool FC
Remis
Burnley
1.25
5.90
11.5
1.22
6.70
11.0
1.19
5.90
11.0
1.22
6.00
11.0
1.25
6.70
11.5
Liverpool – Burnley: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Burnley
  • Wygrana Liverpoolu 100%
  • Remis 0%
  • Wygrana Burnley 0%

3+ Votes

Liverpool – Burnley: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike

Burnley: Dubravka; Laurent, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Bruun Larsen, Anthony; Broja

Liverpool – Burnley: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Burnley odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

