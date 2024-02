IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Liverpool – Burnley, typy i przewidywania

Liverpool powinien dość gładko sięgnąć po trzy punkty w tym pojedynku. Świadczy o tym forma obu zespołów, lokata w tabeli, a także wyniki ostatnich bezpośrednich spotkań. Ponadto fani powinni zobaczyć w tym starciu kilka goli. Trzy ostatnie mecze The Reds kończyły się wynikami 1:3, 4:1 i 5:2, z kolei w dwóch ostatnich z udziałem Burnley padło łącznie osiem bramek. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Liverpool – Burnley, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Niepewny Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Konstantinos Tsimikas Uraz obojczyka Niepewny Mohamed Salah Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Dominik Szoboszlai Choroba Połowa lutego 2024 Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Burnley Zawodnik Powrót Arijanet Muric Grypa Kilka dni Luca Koleosho Kontuzja kolana Połowa marca 2024 Louis Jordan Beyer Fizyczny dyskomfort Niepewny Charlie Taylor Uraz ramienia Niepewny Nathan Redmond Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2024

Liverpool – Burnley, ostatnie wyniki

Liverpool w minionej kolejce przegrał z Arsenalem 1:3. Była to pierwsza ligowa porażka The Reds od września i ogólnie druga w sezonie. Bilans ostatnich pięciu spotkań drużyny Kloppa to 3 wygrane, remis i porażka. Jest liderem Premier League. Burlney natomiast znajduje się na przedostatnim miejscu w ligowej stawce, a ostatnie pojedynki to dwa remisy i trzy porażki. Na wygraną w Premier League czeka od 23 grudnia (2:0 z Fulham).

Liverpool – Burnley, historia

Liverpool notuje serię czterech zwycięstw z rzędu w bezpośrednich pojedynkach. Warto również zauważyć, że The Reds nie stracili w tym czasie ani jednego gola zdobywając osiem. Burnley na zwycięstwo z ekipą Kloppa czeka od 2021. Wtedy skromnie wygrało na Anfield Road 1:0.

Liverpool – Burnley, kursy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż zwycięstwo Liverpoolu w sobotnim meczu będzie nie tylko niespodzianką, ale sporą sensacją. To pokazują również poniższe kursy bukmacherskie i typy na zwycięstwo The Reds, które oscylują wokół 1,16.

Liverpool – Burnley, kto wygra

Liverpool – Burnley, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 13 Adrian 19 Harvey Elliot 26 Andrew Robertson 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 84 Conor Bradley Maxime Estève 7 Johann Berg Gudmundsson 23 David Datro Fofana 24 Josh Cullen 28 Ameen Al Dakhil 31 Mike Trésor Ndayishimiye 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 49 Arijanet Muric

Liverpool – Burnley, transmisja meczu

Sobotni mecz Liverpoolu z Burnley nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online w aplikacji Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Należy jednak wykupić miesięczny abonament. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:00.

