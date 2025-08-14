Liverpool – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

Liverpool - Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz angielskiej Premier League. The Reds są zdecydowanym faworytem tego meczu i całego sezonu, dlatego spodziewamy się bardzo dobrego spotkania.

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Bournemouth: przewidywania

Pierwszy mecz nowego sezonu angielskiej Premier League i od razu bardzo ciekawie zapowiadająca się rywalizacja. Na Anfield Liverpool podejmie bowiem zespół Bournemouth. Będzie to więc starcie jednego z faworytów do zdobycia mistrzostwa kraju z zespołem, który chciałby powtórzyć dobrą grę z poprzedniej kampanii. Trzeba bowiem pamiętać, że piątkowi goście to ekipa, która w zakończonym sezonie była jedną z rewelacji rozgrywek.

Trudno jednak spodziewać się wielkiej sensacji i w tym sezonie oraz meczu. Faworytem jest Liverpoolu i raczej powinien pewnie poradzić sobie z rywalem, szczególnie, że gra przed własną publicznością. Niemniej mój typ na ten mecz to BTTS – obie drużyny strzelą.

STS 1,72 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Liverpool – Bournemouth: ostatnie wyniki

Zarówno dla Liverpoolu, jak i Bournemouth będzie to pierwsze starcie nowego sezonu Premier League. The Reds jednak mają na swoim koncie już jeden mecz o punkty, bowiem przed tygodniem odbyło się starcie w ramach Tarczy Wspólnoty. Piłkarze Arne Slota dość sensacyjnie okazali się słabsi od Crystal Palace, które wygrało po serii rzutów karnych.

Ostatnie mecze Bournemouth to dwa remisy, choć trzeba pamiętać, że to starcia towarzyskie, które są trochę inne od klasycznej walki o punkty w lidze. Niemniej Wisienki 0:0 zremisowały z ekipę Realu Sociedad, a wcześniej z tą samą ekipą padł wynik 1:1.

Liverpool – Bournemouth: historia

Oba te zespoły w ostatnich latach rywalizują ze sobą dość regularnie. Właściwie można powiedzieć, że co sezon rozgrywają przynajmniej dwa mecze. W poprzedniej kampanii dwukrotnie lepszy okazywał się zespół Liverpoolu. The Reds w pierwszym starciu przed własną publicznością wygrali 3:0, a z kolei w rewanżu było 2:0. Ogólnie piłkarze z Anfield Road mają serię pięciu zwycięstw z rzędu nad zespołem Wisienek. Ostatni raz Bournemouth wygrało w marcu 2023 roku, wówczas było 1:0. Z kolei przed własną publicznością Liverpool ostatni raz stracił punkty w 2017 roku, wtedy padł remis 2:2.

Liverpool – Bournemouth: kto wygra?

Kto wygra mecz? Liverpool

Remis

Bournemouth Liverpool

Remis

Bournemouth 0 Votes

Liverpool – Bournemouth: przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Frimpong, Kontae, van Dijk, Kekrez – Szoboszlai, Jones – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.

Bournemouth: Petrović – Araujo, Hill, Sensi, Truffert – Adams, Winterburn – Semenyo, Brooks, Tavernier – Kroupi.

Liverpool – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Liverpoolu. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi mniej więcej 1.34. Z kolei remis można postawić za około 5.70. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu gości, a więc Bournemouth, to można to zrobić za nawet 7.70.

Liverpool FC Bournemouth 1.30 6.20 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2025 12:57 .

Liverpool – Bournemouth: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie za pomocą usługi Canal+ Online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.