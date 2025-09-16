Liverpool – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2025)

Liverpool – Atletico: typy bukmacherskie
Liverpool podejmie w środę, 17 września, Atletico Madryt na Anfield Road w jednym z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii rozpoczęli sezon Premier League w imponującym stylu, wygrywając wszystkie cztery mecze, choć aż trzy z tych zwycięstw przyszły dopiero w końcówkach spotkań. W niedzielnym starciu z Burnley bohaterem został Mohamed Salah, który pewnie wykorzystał rzut karny w 95. minucie.
W zeszłym sezonie The Reds zakończyli przygodę w Lidze Mistrzów na 1/8 finału, przegrywając z PSG. Teraz zespół Arne Slota jest wymieniany w gronie głównych faworytów do końcowego triumfu w rozgrywkach. Tymczasem Rojiblancos w obecnym sezonie radzą sobie przeciętnie w La Liga i dopiero w miniony weekend odnieśli pierwsze zwycięstwo. Znakomita forma ofensywna gospodarzy powinna dać przewagę w środowym starciu. Moim zdaniem nie należy spodziewać się niespodzianki i The Reds powinni zgarnąć komplet punktów. Typ: wygrana Liverpoolu.
Liverpool – Atletico: ostatnie wyniki
Podopieczni Arne Slota z kompletem punktów przewodzą tabeli Premier League. W tym sezonie mistrzowie Anglii odnieśli zwycięstwa nad Bournemouth (4:2), Newcastle United (3:2), Arsenalem (1:0) oraz Burnley (1:0). Najlepszym strzelcem Liverpoolu pozostaje Hugo Ekitike, który latem został sprowadzony z Eintrachtu Frankfurt i już ma na koncie dwa gole w lidze.
Atletico prowadzone przez Diego Simeone słynie z solidnej defensywy i dyscypliny taktycznej. W obecnym sezonie La Liga Rojiblancos odnieśli zwycięstwo nad Villarrealem (2:0) po bramkach Pablo Barriosa i Nicolasa Gonzaleza. Wcześniej drużyna ze stolicy Hiszpanii zremisowało z Elche (1:1) i Deportivo Alaves (1:1), a także poniosła porażkę z Espanyolem (1:2). Mimo falstartu w lidze hiszpański zespół może liczyć na swoje ogromne doświadczenie w europejskich pucharach. Atletico występuje w Lidze Mistrzów już trzynasty sezon z rzędu.
Liverpool – Atletico: historia
Od 2008 roku Liverpool i Atletico zmierzyły się ze sobą osiem razy w oficjalnych spotkaniach. W pięciu ostatnich starciach zdecydowanie przeważali The Reds, wygrywając aż trzy razy. Ostatnie mecze tych drużyn miały miejsce w sezonie 2021/22. Na Anfield Road Liverpool zwyciężył (2:0) po trafieniach Diogo Joty i Sadio Mane. Natomiast w Madrycie The Reds wygrali (3:2), a dublet dla gości ustrzelił Mohamed Salah.
Liverpool – Atletico: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem na Anfield Road są piłkarze Liverpoolu. Kursy na zwycięstwo aktualnych mistrzów Anglii oscylują w granicach 1.50–1.52. Triumf zawodników Atletico Madryt wyceniono średnio na 6.20. Na remis gracze mogą liczyć kurs w okolicach 4.45.
Liverpool – Atletico: przewidywane składy
Liverpool – Atletico: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Atletico Madryt w ramach 1. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Do skomentowania meczu zostali wyznaczeni Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
