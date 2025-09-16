Liverpool – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2025)

Liverpool - Atletico Madryt to mecz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się w środę (17 września) o godz. 21:00. Gospodarze są zdecydowanym faworytem na Anfield Road.

Liverpool – Atletico: typy bukmacherskie

Liverpool podejmie w środę, 17 września, Atletico Madryt na Anfield Road w jednym z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii rozpoczęli sezon Premier League w imponującym stylu, wygrywając wszystkie cztery mecze, choć aż trzy z tych zwycięstw przyszły dopiero w końcówkach spotkań. W niedzielnym starciu z Burnley bohaterem został Mohamed Salah, który pewnie wykorzystał rzut karny w 95. minucie.

W zeszłym sezonie The Reds zakończyli przygodę w Lidze Mistrzów na 1/8 finału, przegrywając z PSG. Teraz zespół Arne Slota jest wymieniany w gronie głównych faworytów do końcowego triumfu w rozgrywkach. Tymczasem Rojiblancos w obecnym sezonie radzą sobie przeciętnie w La Liga i dopiero w miniony weekend odnieśli pierwsze zwycięstwo. Znakomita forma ofensywna gospodarzy powinna dać przewagę w środowym starciu. Moim zdaniem nie należy spodziewać się niespodzianki i The Reds powinni zgarnąć komplet punktów. Typ: wygrana Liverpoolu.

Liverpool – Atletico: ostatnie wyniki

Podopieczni Arne Slota z kompletem punktów przewodzą tabeli Premier League. W tym sezonie mistrzowie Anglii odnieśli zwycięstwa nad Bournemouth (4:2), Newcastle United (3:2), Arsenalem (1:0) oraz Burnley (1:0). Najlepszym strzelcem Liverpoolu pozostaje Hugo Ekitike, który latem został sprowadzony z Eintrachtu Frankfurt i już ma na koncie dwa gole w lidze.

Atletico prowadzone przez Diego Simeone słynie z solidnej defensywy i dyscypliny taktycznej. W obecnym sezonie La Liga Rojiblancos odnieśli zwycięstwo nad Villarrealem (2:0) po bramkach Pablo Barriosa i Nicolasa Gonzaleza. Wcześniej drużyna ze stolicy Hiszpanii zremisowało z Elche (1:1) i Deportivo Alaves (1:1), a także poniosła porażkę z Espanyolem (1:2). Mimo falstartu w lidze hiszpański zespół może liczyć na swoje ogromne doświadczenie w europejskich pucharach. Atletico występuje w Lidze Mistrzów już trzynasty sezon z rzędu.

Liverpool – Atletico: historia

Od 2008 roku Liverpool i Atletico zmierzyły się ze sobą osiem razy w oficjalnych spotkaniach. W pięciu ostatnich starciach zdecydowanie przeważali The Reds, wygrywając aż trzy razy. Ostatnie mecze tych drużyn miały miejsce w sezonie 2021/22. Na Anfield Road Liverpool zwyciężył (2:0) po trafieniach Diogo Joty i Sadio Mane. Natomiast w Madrycie The Reds wygrali (3:2), a dublet dla gości ustrzelił Mohamed Salah.

Liverpool – Atletico: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem na Anfield Road są piłkarze Liverpoolu. Kursy na zwycięstwo aktualnych mistrzów Anglii oscylują w granicach 1.50–1.52. Triumf zawodników Atletico Madryt wyceniono średnio na 6.20. Na remis gracze mogą liczyć kurs w okolicach 4.45.

Liverpool – Atletico: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Atletico Madryt Diego Simeone Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Alisson 12 Bradley 4 Dijk 5 Konate 6 Kerkez 8 Szoboszlai 38 Gravenberch 11 Salah 7 Wirtz 18 Gakpo 22 Ekitike 7 Griezmann 9 Sørloth 23 Gonzalez 8 Barrios 5 Johnny 20 Simeone 3 Ruggeri 15 Lenglet 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 1 Alisson 12 Bradley 4 Dijk 5 Konate 6 Kerkez 8 Szoboszlai 38 Gravenberch 11 Salah 7 Wirtz 18 Gakpo 22 Ekitike 7 Griezmann 9 Sørloth 23 Gonzalez 8 Barrios 5 Johnny 20 Simeone 3 Ruggeri 15 Lenglet 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 10 Alexis Mac Allister 15 Giovanni Leoni 25 Giorgi Mamardashvili 26 Andrew Robertson 28 Freddie Woodman 30 Jeremie Frimpong 73 Rio Ngumoha 1 Juan Musso 6 Koke 12 Carlos Martin 16 Nahuel Molina Lucero 18 Marc Pubill 21 Javi Galan 22 Giacomo Raspadori 33 Mario de Luis 4 Conor Gallagher

Liverpool – Atletico: sonda

Liverpool – Atletico: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Atletico Madryt w ramach 1. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (17 września) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Do skomentowania meczu zostali wyznaczeni Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

