Levante UD – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy ekipa beniaminka postawi się liderowi tabeli? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Ciutat de Valencia w najbliższy wtorek, 23 września o godzinie 21:30.

Levante UD – Real Madryt, typy i przewidywania

W 6. kolejce La Ligi czeka nas interesujące starcie, w którym beniaminek – Levante UD – podejmie na własnym stadionie wicemistrza Hiszpanii, czyli Real Madryt. Drużyna Królewskich zajmuje fotel lidera tabeli i będzie chciała umocnić swoją pozycję. Natomiast zespół z Walencji plasuje się na 16. miejscu w stawce. Gospodarze spróbują sprawić niespodziankę, mierząc się z głównym faworytem do mistrzowskiego tytułu. Początek rywalizacji na Estadi Ciutat de Valencia już w najbliższy wtorek, 23 września o godzinie 21:30.

Podopieczni Xabiego Alonso imponują wysoką dyspozycją i powinni poradzić sobie z ekipą Żab. Dlatego stawiamy na triumf stołecznego klubu. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.

Levante UD – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Levante UD przystąpi do nadchodzącego spotkania niemal w pełnym składzie. W drużynie gospodarzy zabraknie bowiem jedynie Alana Matturro, co daje trenerowi szerokie pole manewru przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Znacznie trudniejsza jest sytuacja kadrowa Realu Madryt, który będzie musiał radzić sobie bez trzech kontuzjowanych obrońców – Ferlanda Mendy’ego, Antonio Rudigera oraz Trenta Alexandra-Arnolda. To poważne osłabienie formacji defensywnej, które może wpłynąć na przebieg zbliżającej się rywalizacji.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Początek października 2025 Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek grudnia 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz uda Koniec października 2025

Levante UD – Real Madryt, ostatnie wyniki

Levante UD w swoich dwóch poprzednich ligowych meczach zaprezentowało solidną formę. Drużyna z Walencji zremisowała 2:2 z Realem Betis, a następnie efektownie pokonała Gironę 4:0. Real Madryt również może być zadowolony z ostatnich rezultatów – ekipa ze stolicy najpierw ograła Olympique Marsylia 2:1 w Lidze Mistrzów, zaś później sięgnęła po komplet punktów w La Lidze, pewnie wygrywając 2:0 z Espanyolem Barcelona.

Levante UD – Real Madryt, historia

W poprzednich pięciu bezpośrednich starciach pomiędzy Levante UD a Realem Madryt rywalizacja była bardzo wyrównana. Zespół Królewskich odniósł dwa zwycięstwa, tyle samo razy triumfowała drużyna Żab, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To pokazuje, że Levante potrafiło sprawić trudności faworytowi z Madrytu. Jednak w ostatnim pojedynku obu ekip w 2022 roku różnica klas była wyraźna – Real rozgromił bowiem rywala aż 6:0.

Levante UD – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem wtorkowego pojedynku są goście, który zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Levante UD wynosi około 7.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.40. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Levante UD – Real Madryt, przewidywane składy

Levante UD – Real Madryt, przewidywane składy

Levante Julian Calero Real Madryt Xabi Alonso

Levante UD – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Levante

remisem

zwycięstwem Realu zwycięstwem Levante 0%

remisem 0%

zwycięstwem Realu 100% 1+ Votes

Levante UD – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Levante UD a Realem Madryt w ramach 6. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na specjalnej platformie STS TV. Początek rywalizacji na Estadi Ciutat de Valencia już w najbliższy wtorek, czyli 23 września, o godzinie 21:30.

