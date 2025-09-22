Levante UD – Real Madryt, typy i przewidywania
W 6. kolejce La Ligi czeka nas interesujące starcie, w którym beniaminek – Levante UD – podejmie na własnym stadionie wicemistrza Hiszpanii, czyli Real Madryt. Drużyna Królewskich zajmuje fotel lidera tabeli i będzie chciała umocnić swoją pozycję. Natomiast zespół z Walencji plasuje się na 16. miejscu w stawce. Gospodarze spróbują sprawić niespodziankę, mierząc się z głównym faworytem do mistrzowskiego tytułu. Początek rywalizacji na Estadi Ciutat de Valencia już w najbliższy wtorek, 23 września o godzinie 21:30.
Podopieczni Xabiego Alonso imponują wysoką dyspozycją i powinni poradzić sobie z ekipą Żab. Dlatego stawiamy na triumf stołecznego klubu. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.
Levante UD – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Levante UD przystąpi do nadchodzącego spotkania niemal w pełnym składzie. W drużynie gospodarzy zabraknie bowiem jedynie Alana Matturro, co daje trenerowi szerokie pole manewru przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Znacznie trudniejsza jest sytuacja kadrowa Realu Madryt, który będzie musiał radzić sobie bez trzech kontuzjowanych obrońców – Ferlanda Mendy’ego, Antonio Rudigera oraz Trenta Alexandra-Arnolda. To poważne osłabienie formacji defensywnej, które może wpłynąć na przebieg zbliżającej się rywalizacji.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Początek października 2025
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek grudnia 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz uda
Koniec października 2025
Levante UD – Real Madryt, ostatnie wyniki
Levante UD w swoich dwóch poprzednich ligowych meczach zaprezentowało solidną formę. Drużyna z Walencji zremisowała 2:2 z Realem Betis, a następnie efektownie pokonała Gironę 4:0. Real Madryt również może być zadowolony z ostatnich rezultatów – ekipa ze stolicy najpierw ograła Olympique Marsylia 2:1 w Lidze Mistrzów, zaś później sięgnęła po komplet punktów w La Lidze, pewnie wygrywając 2:0 z Espanyolem Barcelona.
Levante UD – Real Madryt, historia
W poprzednich pięciu bezpośrednich starciach pomiędzy Levante UD a Realem Madryt rywalizacja była bardzo wyrównana. Zespół Królewskich odniósł dwa zwycięstwa, tyle samo razy triumfowała drużyna Żab, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To pokazuje, że Levante potrafiło sprawić trudności faworytowi z Madrytu. Jednak w ostatnim pojedynku obu ekip w 2022 roku różnica klas była wyraźna – Real rozgromił bowiem rywala aż 6:0.
Levante UD – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem wtorkowego pojedynku są goście, który zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Levante UD wynosi około 7.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.40. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Levante UD – Real Madryt, przewidywane składy
|1Pablo Cunat
|4Adrian De La Fuente
|7Roger Brugue
|11José Luis Morales
|14Jorge Cabello
|15Goduine Koyalipou
|16Kervin Arriaga
|18Iker Losada
|19Carlos Espi
|12Unai Vencedor
|23Manu Sanchez
|22Jeremy Toljan
|4David Alaba
|5Jude Bellingham
|6Eduardo Camavinga
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|18Álvaro Fernández Carreras
|19Daniel Ceballos
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
|35David Jiménez
Levante UD – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Levante UD a Realem Madryt w ramach 6. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na specjalnej platformie STS TV. Początek rywalizacji na Estadi Ciutat de Valencia już w najbliższy wtorek, czyli 23 września, o godzinie 21:30.
