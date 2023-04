Leicester – Everton: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Leicester

Leicester – Everton: przewidywania na mecz

Trudno w tym spotkaniu wskazać faworyta. Bo za takiego nie można uznać zespołu ani Leicester, ani Evertonu. Obie te drużyny mają bowiem swoje problemy, a spotkanie to można określić mianem o “sześć punktów”. Bo wygrany będzie mógł odskoczyć na kilka punktów od rywala i opuścić strefę spadkową, a przegrany zostanie lekko w tyle. Przed nami być może jedno z najważniejszych spotkań w walce o utrzymanie w Premier League.

Leicester City zajmuje obecnie 18. miejsce w tabeli Premier League z raptem jednopunktową przewagą nad swoim kolejnym rywalem. Everton bowiem okupuje 19. lokatę w lidze. Nie może to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że drużyna za Liverpoolu pozostaje bez zwycięstwa od marca. A jeżeli weźmiemy pod uwagę mecze wyjazdowe, to ostatnie trzy punkty Everton zainkasował w październiku. Niemniej jednak, niezależnie od wyniku nasz typ: powyżej 1,5 bramki.

Leicester – Everton: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki dla obu zespołów, to tak naprawdę seria słabych występów i porażek. Choć to zespół z King Power Stadium delikatnie odbił się od dna, wygrywając spotkanie z Wolves 2:1 i remisując z Leeds United 1:1. Niemniej jednak to wciąż zbyt mało, aby myśleć o spokojnym utrzymaniu. Tym bardziej, że zarówno za plecami piłkarzy Leicester, jak i przed panuje duży ścisk.

Jeżeli chodzi zaś o drużynę Evertonu, to pięć ostatnich spotkań to tylko dwa zgromadzone punkty. Były to remisy z Crystal Palace 0:0 i z Tottenhamem 1:1. Poza tym piłkarze z Liverpoolu nie wygrali od 11 marca, kiedy to pokonali Brentford 1:0 na własnym stadionie.

Leicester – Everton: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. Po stronie Leicester nie zobaczymy na boisku Ryana Bertranda, Ricardo Pereiry oraz Jannika Vestergaarda. Z kolei w barwach gości nie będzie Seamus’a Colemana i Andros’a Townsenda.

Leicester – Everton: historia

Pierwsze spotkanie obu ekip w tym sezonie zakończyło się zwycięstwem Leicester 2:0. Z koeli w minionym sezonie Everton zremisował na własnym obiekcie z Leicester City 1:1, zaś w drugim meczu “The Toffees” wygrali 2:1.

Leicester – Everton: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość wysokie dla obu drużyn, choć bukmacherzy dają większe szanse ekipie Leicester. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 3.50 do 3.55. Stawiając zwycięstwo Leicester gramy po kursie mniej więcej 2.05. Zaś postawienie na Everton, to kurs około 3.80. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Leicester – Everton: przewidywane jedenastki

Leicester – Everton: kto wygra?

Leicester – Everton: transmisja

Spotkanie Leicester – Everton będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 21:00 w poniedziałek 1 maja 2023 roku.

