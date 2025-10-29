Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2025)

Legia Warszawa w czwartek zagra z Pogonią Szczecin po raz trzeci w 2025 roku. Tym razem stawką rywalizacji będzie awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski. Sprawdź typy i kursy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: przewidywania

Legia Warszawa i Pogoń Szczecin to dwie ekipy, które ostatnio zmagają się z różnymi wyzwaniami. Wojskowi w trzech ostatnich oficjalnych spotkaniach wygrali tylko raz. Portowcy w podobnej liczbie meczów zaliczyli z kolei dwa zwycięstwa. Niemniej do czwartkowego starcia podejdą po wygranej.

Obie ekipy mają okazję zmierzyć się ze sobą po raz kolejny w tym roku. Po raz ostatni mierzyły się ponad miesiąc temu. Wówczas kibice byli świadkami tylko jednego gola. Drużyny w 2025 roku miały też okazję rywalizować ze sobą w finale Pucharu Polski na PGE Narodowym, w którym ostatecznie padło aż siedem goli.

Duża liczba trafień w starciu z maja tego roku może być pod względem piłkarskim dobrym prognostykiem na przyszłość. Jednocześnie można rozważyć scenariusz z trafieniami obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.78 Obie drużyny strzela – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Edwarda Iordanescu podejdzie do swojej potyczki po remisie z Lechem Poznań (0:0). Legia wcześniej natomiast pokonała Szachtar Donieck (2:1) w Lidze Konferencji i uległą Zagłębiu Lubin (1:3). w roli gospodarza ogólnie w sześciu ostatnich meczach Wojskowi przegrali tylko raz.

Portowcy mają natomiast za sobą rywalizację z Cracovią, w której wygrali jednym golem (2:1). Pogoń jest jednocześnie od czterech spotkań bez porażki. Ciekawostką jest fakt, że właśnie z Legią szczecinianie po raz ostatni przegrali (0:1), co miało miejsce 28 września. Stołeczna ekipa w roli gościa nie wygrała w żadnym z dwóch ostatnich spotkań.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: historia

W sześciu ostatnich starciach między zespołami częściej górą byli legioniści. 15-krotny mistrz Polski zaliczył trzy zwycięstwa, dwa razy miał miejsce remis i raz górą była ekipa ze Szczecina. Po raz ostatni na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej grały ze sobą w minionym miesiącu i wówczas lepsza była Legia po golu Milety Rajovicia (1:0).

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Kto awansuje do 1/8 finału STS Pucharu Polski? Legia

Pogoń Legia 0%

Pogoń 100% 11+ Votes

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Stołeczny zespół przystąpi do rywalizacji osłabiony brakiem kilku graczy. Wyłączeni z gry są przede wszystkim Petar Stojanović czy Henrqiue Arreiol. Poza grą jest też Jean-Pierre Nsame. Z kolei w szczecińskiej ekipie nie będzie mógł wystąpić Linus Wahlqvist.

Legia: Tobiasz – Vinagre, Urbański, Kapuadi, Elitim, Rajovic, Kapustka, Szymański, Piątkowski, Wszołek, Weisshaupt

Pogoń: Cojocaru – Koutris, Wahlqvist, Ulvestad, Ali, Keramitsis, Pozo, Ndiaye, Grosicki, Greenwood, Molnar.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii kształtuje się na poziomie 1.65. Remis wyceniono na 4.00. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Pogoni Szczecin oszacowano na 4.80 i to najmniej realny scenariusz według ekspertów.

Legia Warszawa Pogoń Szczecin 1.65 4.00 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 15:18 .

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: transmisja

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin będzie emitowana na antenie TVP Sport od godziny 19:00. Sprawozdawcami spotkania będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Ponadto mecz będzie dostępny oline na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.