Legia Warszawa – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Legia Warszawa i Piast Gliwice aktualnie są zaangażowane w grę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Rywalizacja zapowiada się ciekawie. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa – Piast Gliwice: przewidywania

Legia Warszawa i Piast Gliwice to ekipy, które aktualnie mają swoje problemy w PKO BP Ekstraklasie. Stołeczna drużyna jest bez wygranej pod dowództwem trenera Inakiego Astiza. Skutkuje to tym, że Wojskowi legitymują się obecnie bilansem 19 punktów.

Śląska drużyna ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad 15-krotnym mistrzem Polski. W minionym tygodniu Piast pokonał Legię. Jednocześnie w czterech ostatnich starciach ligowych Niebiesko-czerwoni zaliczyli trzy zwycięstwa i jedną porażkę.

Ekipa z Warszawy znajduje się w głębokim kryzysie, pogrążając się z tygodnia na tydzień coraz bardziej. W dziesięciu ostatnich meczach Legia brała udział w pięciu spotkaniach, w których padło powyżej 2,5 gola. Podobna sytuacja dotyczy Piasta. Można w związku z tym rozważyć takie rozwiązanie przy okazji niedzielnej potyczki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Legia Warszawa – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Drużyna z Warszawy przystąpi do potyczki, chcąc przerwać serię, trwającą od 26 października. Legia zremisowała wówczas z Lechem Poznań (0:0). Od tej potyczki stołeczna drużyna nie potrafi zwyciężyć. Ogólnie ostatni wygrany mecz Wojskowi zaliczyli 23 października, gdy pokonali Szachtar Donieck (2:1) w Lidze Konferencji. Legia ogólnie jest już od 11 spotkań bez wygranej. A do niedzielnej potyczki przystąpi po przegranej z Noah (0:2).

Tymczasem zespół z Gliwic ma za sobą wygraną właśnie z drużyną Inakiego Astiza. Piast zatem tydzień temu wrócił na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Wygrana nad Legią (2:0) nie może jednak sprawić, że śląski zespół popadnie w hurraoptymizm, bo mimo wszystko jest obecnie czerwoną latarnią rozgrywek. Aczkolwiek gliwiczanie radzą sobie ostatnio bardzo dobrze w roli gościa, mogąc pochwalić się na wyjazdach trzema z rzędu zwycięstwami.

Legia Warszawa – Piast Gliwice: historia

W pięciu ostatnich starciach między ekipami trzykrotnie górą był Piast i raz wygrała Legia. Obie drużyny w bezpośrednim starciu w Warszawie zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od sierpnia minionego roku. Gliwiczanie wygrali wówczas jednym golem (2:1).

Legia Warszawa – Piast Gliwice: kto wygra?

Legia Warszawa – Piast Gliwice: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki bez trzech graczy. Z powodów zdrowotnych nie mogą wystąpić Juergen Elitim i Jean-Pierre Nsame. Z kolei goście będą osłabieni brakiem Andreasa Katsantonisa.

Legia Warszawa – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii kształtuje się na poziomie 2.02. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei wariant na zwycięstwo Piasta wyceniono na 3.90 i to najmniej realne rozwiązanie według analityków bukmacherskich.

Legia Warszawa Piast Gliwice 2.02 3.50 3.90 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 23:41

Legia Warszawa – Piast Gliwice: transmisja

Niedzielne zaległe starcie pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Legia Warszawa – Piast Gliwice będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz zacznie się o godzinie 20:15 i skomentują go Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Ta jest dostępna na urządzenia mobilne oraz na Smart TV.

