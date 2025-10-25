Legia Warszawa – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Legia Warszawa – Lech Poznań, typy i przewidywania
Przed nami polski klasyk – mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ten pojedynek powinien przynieść kibicom mnóstwo emocji. Drużyna Edwarda Iordanescu ma na koncie 15 punktów i zajmuje 9. miejsce, natomiast zespół Nielsa Frederiksena zgromadził 19 oczek, dzięki czemu plasuje się na 6. pozycji w tabeli. Jutrzejsze spotkanie zapowiada się jako zacięta rywalizacja dwóch odwiecznych rywali, w której stawką będzie nie tylko prestiż, lecz również cenne punkty. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 20:15.
Moim zdaniem remis jest prawdopodobnym scenariuszem w tym meczu. Obie ekipy mają swoje atuty, ale także braki kadrowe, co może sprawić, że spotkanie zakończy się podziałem punktów. Czas pokaże, jaki wynik padnie w pojedynku Legii z Lechem. Mój typ: remis.
Legia Warszawa – Lech Poznań, sytuacja kadrowa
Przed zbliżającym się meczem Legii Warszawa z Lechem Poznań sytuacja kadrowa obu drużyn nie wygląda optymistycznie. W ekipie gospodarzy zabraknie trzech piłkarzy – pauzującego za czerwoną kartkę Kamila Piątkowskiego oraz kontuzjowanych Jeana Pierre’a Nsame’a i Henrique’a Arreiola. Jeszcze więcej problemów ma drużyna gości, gdzie lista nieobecnych jest dłuższa. Z gry wypadli Ali Gholizadeh, Daniel Hakans, Patrik Walemark oraz Radosław Murawski, co ogranicza pole manewru dla Nielsa Frederiksena.
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Koniec listopada 2025
Henrique Arreiol
Uraz ścięgna udowego
Początek listopada 2025
Kamil Piątkowski
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Niepewny
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Nieznany
Legia Warszawa – Lech Poznań, ostatnie wyniki
Wyniki Legii Warszawa i Lecha Poznań w dwóch poprzednich meczach wskazują, że obie drużyny mają problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Przypomnijmy, iż ekipa Kolejorza poniosła kompromitującą porażkę 1:2 z gibraltarskim Lincolnem Red Imps w Lidze Konferencji oraz zremisowała 2:2 z Pogonią Szczecin w PKO BP Ekstraklasie. Zespół Wojskowych także rywalizował na dwóch frontach – w europejskich rozgrywkach pokonał Szachtara Donieck 2:1, ale w lidze musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin, przegrywając 1:3.
Legia Warszawa – Lech Poznań, historia
Bezpośrednia rywalizacja Legii Warszawa z Lechem Poznań w ostatnich latach dostarczała kibicom wielu emocji i była niezwykle wyrównana. Mianowicie, w pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Ten bilans doskonale pokazuje, jak zacięte są mecze pomiędzy tymi odwiecznymi rywalami. Pojedynki warszawiaków z poznaniakami to zawsze prestiżowe widowiska, w których jesteśmy świadkami walki o pełną pulę niemal do ostatniego gwizdka sędziego.
Legia Warszawa – Lech Poznań, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 2.00, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 3.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Legia Warszawa – Lech Poznań, przewidywane składy
|4Marco Burch
|5Claude Goncalves
|8Rafał Augustyniak
|11Kacper Chodyna
|13Arkadiusz Reca
|14Antonio Colak
|20Jakub Zewlakow
|21Wahan Biczachczjan
|30Petar Stojanovic
|31Marcel Mendes-Dudziński
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|77Ermal Krasniqi
|4João Moutinho
|6Timothy Noor Ouma
|7Yannick Agnero
|14Leo Bengtsson
|19Bryan Fiabema
|20Robert Gumny
|23Gísli Thórdarson
|27Wojciech Mońka
|31Krzysztof Bakowski
|56Kornel Lisman
|72Mateusz Skrzypczak
Legia Warszawa – Lech Poznań, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Legii 33%
- remisem 33%
- zwycięstwem Lecha 33%
3+ Votes
Legia Warszawa – Lech Poznań, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Lechem Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 20:15.
