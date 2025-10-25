Legia Warszawa – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Legia Warszawa – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Kto wyjdzie z zwycięsko z polskiego klasyku? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego w najbliższą niedzielę, 26 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 20:15.

Piłkarze Legii Warszawa
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa – Lech Poznań, typy i przewidywania

Przed nami polski klasyk – mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ten pojedynek powinien przynieść kibicom mnóstwo emocji. Drużyna Edwarda Iordanescu ma na koncie 15 punktów i zajmuje 9. miejsce, natomiast zespół Nielsa Frederiksena zgromadził 19 oczek, dzięki czemu plasuje się na 6. pozycji w tabeli. Jutrzejsze spotkanie zapowiada się jako zacięta rywalizacja dwóch odwiecznych rywali, w której stawką będzie nie tylko prestiż, lecz również cenne punkty. Początek starcia na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 20:15.

Moim zdaniem remis jest prawdopodobnym scenariuszem w tym meczu. Obie ekipy mają swoje atuty, ale także braki kadrowe, co może sprawić, że spotkanie zakończy się podziałem punktów. Czas pokaże, jaki wynik padnie w pojedynku Legii z Lechem. Mój typ: remis.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Legia Warszawa – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Legii Warszawa z Lechem Poznań sytuacja kadrowa obu drużyn nie wygląda optymistycznie. W ekipie gospodarzy zabraknie trzech piłkarzy – pauzującego za czerwoną kartkę Kamila Piątkowskiego oraz kontuzjowanych Jeana Pierre’a Nsame’a i Henrique’a Arreiola. Jeszcze więcej problemów ma drużyna gości, gdzie lista nieobecnych jest dłuższa. Z gry wypadli Ali Gholizadeh, Daniel Hakans, Patrik Walemark oraz Radosław Murawski, co ogranicza pole manewru dla Nielsa Frederiksena.

Legia Warszawa – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Wyniki Legii Warszawa i Lecha Poznań w dwóch poprzednich meczach wskazują, że obie drużyny mają problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Przypomnijmy, iż ekipa Kolejorza poniosła kompromitującą porażkę 1:2 z gibraltarskim Lincolnem Red Imps w Lidze Konferencji oraz zremisowała 2:2 z Pogonią Szczecin w PKO BP Ekstraklasie. Zespół Wojskowych także rywalizował na dwóch frontach – w europejskich rozgrywkach pokonał Szachtara Donieck 2:1, ale w lidze musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin, przegrywając 1:3.

Legia Warszawa – Lech Poznań, historia

Bezpośrednia rywalizacja Legii Warszawa z Lechem Poznań w ostatnich latach dostarczała kibicom wielu emocji i była niezwykle wyrównana. Mianowicie, w pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Ten bilans doskonale pokazuje, jak zacięte są mecze pomiędzy tymi odwiecznymi rywalami. Pojedynki warszawiaków z poznaniakami to zawsze prestiżowe widowiska, w których jesteśmy świadkami walki o pełną pulę niemal do ostatniego gwizdka sędziego.

Legia Warszawa – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 2.00, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 3.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa |

26 października 2025

21:15

Legia Warszawa – Lech Poznań, przewidywane składy

Legia Warszawa – Lech Poznań, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

Legia Warszawa – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Lechem Poznań w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą niedzielę, 26 października o godzinie 20:15.

