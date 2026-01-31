Legia Warszawa – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Legia Warszawa zagra na Stadionie Wojska Polskiego z Koroną Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godz. 17:30. Marek Papszun zadebiutuje na ławce trenerskiej Wojskowych.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Legia – Korona: typy bukmacherskie

Legia Warszawa zmierzy się z Koroną Kielce na Stadionie Wojska Polskiego w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kibice Wojskowych przez całą rundę jesienną odczuwali duże rozczarowanie wynikami zespołu. Z posadą szkoleniowca szybko pożegnał się Edward Iordanescu, a rola tymczasowego trenera, którą pełnił Inaki Astiz, nie przyniosła oczekiwanej poprawy. Legioniści zajmują obecnie 17. miejsce w tabeli i znajdują się w strefie spadkowej. Misję ratunkową powierzono Markowi Papszunowi. Doświadczony szkoleniowiec ostrożnie podchodzi do drugiej części sezonu, koncentrując się na stabilizacji formy i poprawie wyników.

Korona zimą sprowadziła napastnika Mariusza Stępińskiego oraz pomocnika Simona Gustafsona. Żółto-Czerwoni po udanym początku rozgrywek zaliczyli jednak wyraźny spadek formy. Podopieczni Jacka Zielińskiego zajmują 9. miejsce w tabeli i do ligowego podium tracą zaledwie pięć punktów. Legia nie wygrała czterech ostatnich meczów ligowych rozegranych u siebie. Uważam jednak, że w starciu z Koroną niechlubna seria zostanie przerwana. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Legia – Korona: ostatnie wyniki

Legioniści zakończyli ubiegły rok pewnym zwycięstwem nad Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji, jednak nie zdołali wywalczyć awansu do fazy pucharowej i wiosną skupiają się już wyłącznie na rywalizacji ligowej. W ostatnich spotkaniach Legia przegrała z Piastem Gliwice (0:1) w Ekstraklasie, uległa także Noah (1:2) w Lidze Konferencji, a następnie ponownie straciła punkty, remisując z Motorem Lublin (1:1).

Tymczasem Żółto-Czerwoni w poprzedniej serii gier podzieliła się punktami z rewelacją sezonu Wisłą Płock, remisując (1:1). Wcześniej Kielczanie odpadli z Pucharu Polski po porażce z drugoligową Chojniczanką Chojnice w serii rzutów karnych. Na ligowych boiskach Korona poniosła porażkę z Cracovią (0:1), odniosła zwycięstwo nad Widzewem (3:1) w Łodzi,. Z kolei wysoko przegrała z Rakowem Częstochowa (1:4).

Legia – Korona: historia

Na początku obecnego sezonu Warszawski zespół pokonał Koronę (2:0) na Exbud Arenie. W Kielcach na listę strzelców wpisali się Jean-Pierre Nsame i Miguel Alfarela. W zeszłym sezonie natomiast Kielczanie zdołali urwać punkty Wojskowym, remisując (1:1) przy Łazienkowskiej. Z kolei w stolicy województwa świętokrzyskiego do siatki trafił Luquinhas i komplet punktów pojechał do stolicy.

Legia – Korona: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno pokazują, że faworytami są gospodarze. W ofertach zwycięstwo Legii Warszawa jest na poziomie około 1.85. Z kolei triumf Korony Kielce można obstawić z kursem mniej więcej 4.50, a remis 3.70.

Legia Warszawa Remis Korona Kielce 1.85 3.35 4.25 1.82 3.70 4.50 1.85 3.70 4.50 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 12:01

Legia – Korona: przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz – Piątkowski, Pankov, Szymański – Stojanović, Kapustka, Elitim, Reca – Biczachczjan, Rajović, Urbański

Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Sotiriou, Resta – Pięczek, Remacle, Svetlin, Matuszewski, Długosz, Nono – Stępiński

Legia – Korona: sonda

Legia – Korona: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Korona Kielce w 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K i w usłudze streamingowej CANAL+ online.

