Leeds United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Leeds - Manchester City typy i kursy na mecz 28. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Leeds – Manchester City: typy bukmacherskie

W 28. kolejce Premier League piłkarze Leeds United postarają się utrzymać sześciopunktową stratę nad strefą spadkową. Beniaminek postara się wykorzystać atut własnego boiska. Wyniki ich domowych spotkań są znacznie korzystniejsze od tych wyjazdowych. To może być jednak za mało na świetnie dysponowany Manchester City. Mój typ: obie drużyny strzelą

Leeds – Manchester City: ostatnie wyniki

Luty to udany miesiąc dla zawodników Leeds, które pozostaje niepokonane w tym okresie. Pawie cieszyły się z awansu do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Ponadto pokonały 3:1 Nottingham Forest. Beniaminek potrafił także zapunktować przeciwko ligowej czołówce w spotkaniach z Chelsea (2:2) i Aston Villą (1:1).

Manchester City w minionej kolejce okazał się lepszy od Newcastle United, które pokonał 2:1. Dla podopiecznych Pepa Guardioli było to już piąte zwycięstwo z rzędu. Wcześniej Obywatele ograli między innymi aktualnego mistrza Anglii, Liverpool (2:1).

Leeds – Manchester City: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie przyniosło kibicom wiele emocji. Manchester City na przerwę schodził z dwubramkowym prowadzeniem. W drugiej odsłonie Leeds doprowadziło do remisu, by finalnie przegrać to spotkanie 2:3.

Leeds – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester City, czego dowodzi kurs 1.62, przy współczynniku rzędu 4.90 na sukces Leeds United. Remis wyceniono kursem około 4.00.

Leeds – Manchester City: przewidywane składy

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland

Leeds – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Leeds – Manchester City odbędzie się w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

