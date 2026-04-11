Motor Lublin – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2026)

Motor – Raków, typy bukmacherskie
W niedzielne popołudnie dojdzie do interesującego starcia w ramach 28. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Goście przystąpią do tego spotkania w roli minimalnego faworyta, licząc na kolejne punkty w walce o najwyższe cele. Motor natomiast będzie chciał postawić trudne warunki i powalczyć o cenny rezultat, który może mieć duże znaczenie w kontekście jego sytuacji w tabeli. Zapowiada się zacięty pojedynek, w którym nie zabraknie walki i emocji.
Ja uważam, że w niedzielnym meczu triumfować będą jednak podopieczni Mateusza Stolarskiego. Mój typ: wygrana Motoru
Motor – Raków, ostatnie wyniki
Motor Lublin prezentuje wysoką formę. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza oraz 1:0 z Zagłębiem Lubin), a także zaliczyli dwa remisy (0:0 z Górnikiem Zabrze i 1:1 z Radomiakiem Radom).
Raków Częstochowa natomiast wciąż szuka odpowiedniej formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Medaliki odniosły dwa zwycięstwa (5:1 ze Stalą Rzeszów w meczu towarzyskim oraz po rzutach karnych z GKS-em Katowice w Pucharze Polski), zaliczyły dwa remisy (1:1 z Legią Warszawa i 1:1 z Widzewem Łódź), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Fiorentiną w rewanżowym meczu Ligi Konferencji).
Motor – Raków, historia
Historia rywalizacji Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa nie jest szczególnie bogata, ponieważ oba zespoły przez wiele lat występowały na różnych szczeblach rozgrywkowych. Do ich bezpośrednich spotkań dochodziło głównie w niższych ligach oraz sporadycznie w krajowych pucharach. W ostatnich latach to Raków częściej rywalizuje na najwyższym poziomie i odnosi większe sukcesy, co stawia go w roli faworyta tych pojedynków. Dla Motoru starcia z takim rywalem stanowią jednak dobrą okazję do sprawdzenia się na tle silniejszego przeciwnika.
Motor – Raków, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnego starcia jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 2.90.
Motor – Raków, kto wygra?
Motor – Raków, przewidywane składy
Motor Lublin: Brkić – Wójcik, Najemski, Matthys, Luberecki – Wolski, Samper, Rodrigues – Ndiaye, Czubak, Ronaldo
Raków Częstochowa: Zych – Dawidowicz, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Silva – Makuch, Brunes, Ivi Lopez
Motor – Raków, transmisja meczu
Spotkanie Motor Lublin – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
