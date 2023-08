Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków: typy i kursy na mecz czwartej kolejki rozgrywek Fortuna 1 Liga. Podopieczni Szymona Grabowskiego w niedzielnym spotkaniu będą gościć na własnym obiekcie beniaminka, który bardzo dobrze wszedł w nowym sezon. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arena Gdańsk w niedzielę (13 sierpnia) o godzinie 12:30.

Lechia – Znicz, typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk w czwartek kolejce Fortuna 1 Liga zmierzy się na własnym stadionie ze Zniczem Pruszków. Podopieczni Szymona Grabowskiego nie mogą być do końca zadowoleni z początku sezon, czego nie można powiedzieć o drużynie gości. “Biało-Zieloni” z pewnością będą chcieli przełamać złą passę dwóch meczów bez wygranej, natomiast zawodnicy Mariusza Misiury spróbują sprawić psikusa wyżej notowanemu przeciwnikowi. My spodziewamy się zaciętego starcia, w którym jednak po zwycięstwo sięgnie drużyna z województwa pomorskiego. Nasz typ: wygrana Lechia Gdańsk

Lechia – Znicz, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk z pewnością wyobrażała sobie przed startem ligi lepsze wejście w nowym sezon. Jak dotąd piłkarze Szymona Grabowskiego odnieśli jedno zwycięstwo (4:2 z Chrobrym Głogów), raz zremisowali (1:1 z Wisłą Płock), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Motorem Lublin).

Natomiast podopieczni Mariusza Misiury nie mogą narzekać na dorobek punktów w tej fazie rozgrywek Fortuna 1 Liga. Do tej pory udało im się dwukrotnie wygrać (2:0 z Resovią Rzeszów) i 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec) oraz raz zremisować (1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała). W tygodniu przypieczętowali awans do kolejnej rundy Fortuna Puchar Polski, pokonując na własnym obiekcie Górnik Polkowice 4:1.

Lechia – Znicz, historia

Obie drużyny ostatni raz ze sobą mierzyły się w sezonie 2007/08 na zapleczu Ekstraklasy. Wówczas dwukrotnie po zwycięstwo sięgnęła drużyna Lechii Gdańsk, pokonując Znicz Pruszków na wyjeździe 2:1 oraz na własnym obiekcie skromnie 1:0.

Lechia – Znicz, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania na papierze wydaje się być Lechia Gdańsk. To właśnie za podopiecznymi Szymona Grabowskiego będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz wygraną drużyny gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.90. Natomiast na zwycięstwo Znicza Pruszków oscylują w granicach 4.00 – 4.20.

Lechia – Znicz, kto wygra?

Lechia – Znicz, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnavski – Brzek, Neugebauer, Zhelizko, Kalahur – Biegański, Kapic – Conrado, Fernandez, Piła – Zjawiński

Znicz Pruszków: Mleczko – Krajewski, Yukhymovich, Blyszko, Grudziński, Wawszczyk – Nagamatsu, Tkachuk, Pomorski – Czarnowski, Moskwik

Lechia – Znicz, transmisja meczu

Spotkanie 4. kolejki pomiędzy Lechią Gdańsk i Zniczem Pruszków odbędzie się w niedzielę (13 sierpnia) o godzinie 12:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

