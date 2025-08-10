Lechia Gdańsk – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2025)

Lechia – Motor, typy bukmacherskie
Zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie interesujące starcie. A w nim Lechia Gdańsk przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zarówno jeden zespół jak i drugi chciałby sięgnąć po trzy punkty. Gospodarze oraz drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego chcieliby zmazać plamy ze swoich ostatnich występów.
Ja uważam, że w zbliżającym się meczu przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Lechia – Motor, ostatnie wyniki
Lechia Gdańsk bardzo słabo zaczęła nowy sezon. Gospodarze poniedziałkowego pojedynku dotychczas zanotowali jeden remis (2:2 z Cracovią), a także ponieśli aż dwie porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze oraz 3:4 z Lechem Poznań).
Motor Lublin natomiast ma rozegrany jeden mniej, ponieważ ich starcie z Jagiellonią Białystok zostało przełożone. Drużyna Mateusza Stolarskiego dotychczas odniosła jedno zwycięstwo (1:0 z Arką Gdynia) i poniosła jedną porażkę (1:4 z Pogonią Szczecin).
Lechia – Motor, historia
Przed sezonem doszło do spotkania między tymi zespołami. Wówczas triumfował Motor Lublin, który pokonał Lechię Gdańsk 5:3. W minionym sezonie jesienią triumfowała również ekipa Mateusza Stolarskiego 2:0, a w rundzie rewanżowej padł remis 1:1.
Lechia – Motor, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego starcia jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.25.
Lechia – Motor, kto wygra?
Lechia – Motor, przewidywane składy
|4Bujar Pllana
|6Karl Wendt
|17Anton Carenko
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|33Tomasz Wojtowicz
|72Mohamed Awad Alla
|81Kacper Gutowski
|90Dawid Kurminowski
|99Tomasz Neugebauer
|1Ivan Brkic
|2Paskal Meyer
|6Sergi Samper
|7Ivo Rodrigues
|9Karol Czubak
|16Franciszek Lewandowski
|19Bradly van Hoeven
|22Christopher Simon
|23Florian Haxha
|24Filip Luberecki
|28Pawel Stolarski
|42Bright Ede
Lechia – Motor, transmisja meczu
Spotkanie Lechia Gdańsk – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
