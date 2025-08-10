Lechia Gdańsk – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2025)

15:01, 10. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk - Motor Lublin: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (11 sierpnia) o godzinie 19:00.

Jakub Łabojko
PressFocus Na zdjęciu: Jakub Łabojko

Lechia – Motor, typy bukmacherskie

Zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie interesujące starcie. A w nim Lechia Gdańsk przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zarówno jeden zespół jak i drugi chciałby sięgnąć po trzy punkty. Gospodarze oraz drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego chcieliby zmazać plamy ze swoich ostatnich występów.

Ja uważam, że w zbliżającym się meczu przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

2.05
obie drużyny strzelą gola – nie
*Kursy z 10.08.2025 14:41 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lechia – Motor, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk bardzo słabo zaczęła nowy sezon. Gospodarze poniedziałkowego pojedynku dotychczas zanotowali jeden remis (2:2 z Cracovią), a także ponieśli aż dwie porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze oraz 3:4 z Lechem Poznań).

Motor Lublin natomiast ma rozegrany jeden mniej, ponieważ ich starcie z Jagiellonią Białystok zostało przełożone. Drużyna Mateusza Stolarskiego dotychczas odniosła jedno zwycięstwo (1:0 z Arką Gdynia) i poniosła jedną porażkę (1:4 z Pogonią Szczecin).

Lechia – Motor, historia

Przed sezonem doszło do spotkania między tymi zespołami. Wówczas triumfował Motor Lublin, który pokonał Lechię Gdańsk 5:3. W minionym sezonie jesienią triumfowała również ekipa Mateusza Stolarskiego 2:0, a w rundzie rewanżowej padł remis 1:1.

Lechia – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego starcia jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 3.25.

Lechia Gdańsk
Motor Lublin
2.15
3.50
3.25
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2025 14:55.

Lechia – Motor, kto wygra?

Lechia – Motor, przewidywane składy

Lechia – Motor, transmisja meczu

Spotkanie Lechia Gdańsk – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

