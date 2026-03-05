Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Biało-Zielonych podejmie na własnym stadionie drużynę Żółto-Czerwonych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w piątek, 6 marca o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do pojedynku pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok. Biało-Zieloni zgromadzili dotąd 28 punktów i zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Natomiast Żółto-Czerwoni mają na swoim koncie 38 oczek, dzięki czemu przewodzą ligowej stawce. Goście posiadają lepszy skład, ale gospodarze z pewnością spróbują wykorzystać atut własnego boiska. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 6 marca o godzinie 20:30.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Jagiellonii Białystok. Moim zdaniem zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca ma większe szanse na sięgnięcie po pełną pulę, co pomogłoby mu w wyścigu o mistrzostwo. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Ernest STS 2.65 Zwycięstwo Jagiellonii Odwiedź STS

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W Lechii Gdańsk wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji trenera Johna Carvera, więc gospodarze przystąpią do nadchodzącego spotkania w możliwie najmocniejszym zestawieniu. Z kolei w Jagiellonii Białystok zabraknie dwóch kontuzjowanych piłkarzy – Sergio Lozano oraz Dusan Stojinović – co stawia gości w gorszej sytuacji przed meczem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk w dwóch ostatnich kolejkach ligowych zdobyła tylko punkt – zremisowała 2:2 z Arką Gdynia i przegrała 0:2 z Zagłębiem Lubin. W tym czasie Jagiellonia Białystok rywalizowała na dwóch frontach – zanotowała remis 2:2 z Legią Warszawa w PKO BP Ekstraklasie oraz pokonała Fiorentinę 4:2 w Lidze Konferencji.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, historia

Bezpośrednia rywalizacja Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok w ostatnim czasie częściej układała się po myśli zespołu z Podlasia. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Żółto-Czerwonych odniosła bowiem aż trzy zwycięstwa, ekipa Biało-Zielonych wygrała tylko raz, natomiast jedno starcie tych klubów zakończyło się remisem.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 2.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 19:34

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Lechia: Paulsen – Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Kapić, Zhelizko – Mena, Sezonienko, Ćirković – Tomas Bobcek

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Konstantopoulos, Montoia – Flach, Mazurek – Pozo, Imaz, Szmyt – Pululu

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek między Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższy piątek, 6 marca o godzinie 20:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.