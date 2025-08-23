Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: przewidywania

Czas na wielkie derby Trójmiasta! Lechia Gdańsk na własnym stadionie podejmie zespół Arki Gdynia w hitowym meczu 6. kolejki PKO Ekstraklasy. Wiele wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównane spotkanie, w którym powinno iskrzyć na boisku. Starcia pomiędzy tymi ekipami zawsze bowiem obfitowały w wiele zapalnych momentów, ale także goli.

Szczególnie biorąc pod uwagę obecną formę obu drużyn wydaje się, że spora liczba strzałów i trafień do siatki jest absolutnie możliwa. Lechia ma bowiem ogromne problemy z defensywą, ale potrafi także strzelać. Arka z kolei także nie może poszczycić się przesadnie szczelną defensywą, ale również w ofensywie jest groźna.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: ostatnie wyniki

W ostatnich meczach to zespół Lechii Gdańsk jest w zdecydowanie słabszej formie. Do tej pory gdańszczanie stracili bowiem aż 17 goli i jest to zdecydowanie najsłabszy wynik w całej lidze. Tym samym zajmują oni ostatnie miejsce w tabeli, ale nadal na koncie mają minusowe punkty, bowiem do tej pory tylko dwukrotnie zremisowali swoje starcia. Ostatni mecz z Zagłębiem Lubin przyniósł im wielką kompromitację, bowiem Miedziowi rozgromili gdańszczan aż 6:2.

Jeśli chodzi z kolei o Arkę Gdynia, to oni do tej pory na swoim koncie uzbierali nieco więcej punktów, a dokładnie pięć oczek. Daje im to miejsce tuż nad strefą spadkową. Warto jednak zaznaczyć, że w trzech wyjazdowych meczach zgromadzili tylko punkt i było to przy Łazienkowskiej w starciu z Legią. Ostatni ich mecz z poprzedniej kolejki zakończył się porażką w Katowicach, gdzie GKS wygrał aż 4:1.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: historia

Ostatni mecz tych drużyn miał miejsce oczywiście na boiskach Betclic 1. ligi i miało to miejsce dwa sezony temu. Wówczas w meczu w Gdańsku było 2:1 dla ekipy gospodarzy, a kibice w tym starciu zobaczyli aż dwie czerwone kartki. Wcześniej, w meczu, w którym to Arka była gospodarzem, padł wynik 1:0 dla gdynian. Ogólnie jednak poprzednie mecze na poziomie PKO Ekstraklasy obfitowały w większą liczbę trafień, jak chociażby wtedy, kiedy było 4:3 podczas ostatniego starcia na tym poziomie. Historia wskazuje więc, że goli tego wieczora nie powinno zabraknąć.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lechia Gdańsk

Remis

Arka Gdynia Lechia Gdańsk 38%

Remis 25%

Arka Gdynia 38% 8+ Votes

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego derbowego starcia jest zespół Lechii Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.15. Z kolei remis można postawić za około 3.80. Jeśli uważamy jednak, że lepsza w tej rywalizacji okaże się drużyna z Gdyni, to trzy punkty Arki wyceniane są na 3.30.

Lechia Gdańsk Arka Gdynia 2.15 3.85 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 12:41 .

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport Premium, CANAL+ Sport 4k oraz CANAL+ Sport 3. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

