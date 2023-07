Lech Poznań – Żalgiris Kowno: typy i kursy na mecz eliminacji do Ligi Konferencji. Kolejorz rozpoczyna walkę o awans do fazy grupowej Conference League. Podopieczni Johna van den Broma chcą powtórzyć sukces z poprzedniego sezonu. W drugiej rundzie kwalifikacji na drodze Lecha Poznań stanie Żalgiris Kowno. Sprawdź zapowiedź tego spotkania na naszym portalu.

PressFocus Na zdjęciu: Adriel Ba Loua i Filip Marchwiński

Lech Poznań FK Kauno Zalgiris Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2023 14:24 .

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, typy i przewidywania

Lech Poznań, czyli trzecia drużyna ostatniego sezonu Ekstraklasy, zmagania w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji rozpoczyna od drugiej rundy. Rywalem Kolejorza będzie wicemistrz Litwy – Żalgiris Kowno. Przypomnijmy, że zespół prowadzony przez Johna van den Broma pokazał się z kapitalnej strony w poprzedniej edycji Conference League odpadając dopiero w ćwierćfinale z Fiorentiną (1:4 i 3:2).

Pierwsze spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Żalgirisem Kowno odbędzie się w stolicy Wielkopolski. Liczymy na dominację Kolejorza i zwycięstwo bez straty bramki. Ekipa Johna van den Broma ma bowiem większe doświadczenie w europejskich pucharach. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, ostatnie wyniki

Kolejorz w przedsezonowych sparingach wyglądał średnio – rozegrał trzy spotkania towarzyskie, dwa przegrał (0:4 z Alkmaarem oraz 1:3 ze Slovanem Libercem) i jeden zremisował (1:1 z Banikiem Ostrawa). Lech Poznań w pierwszym meczu Ekstraklasy sezonu 2023/2024 jednak podszedł do sprawy poważnie – wygrał 2:1 z Piastem Gliwice, a dubletem popisał się Filip Marchwiński.

Żalgiris Kowno jest w rytmie meczowym, ponieważ kampania 2023 litewskiej ekstraklasy wciąż trwa. Rywal klubu ze stolicy Wielkopolski w trzech ostatnich spotkaniach zanotował dwa remisy (1:1 z Dainavą Alytus oraz 1:1 Bangą) i porażkę (0:3 z FK Panevezys). Żalgiris Kowno zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, historia

Lech Poznań jeszcze nigdy nie mierzył się Żalgirisem Kowno. Czwartkowy mecz będzie pierwszym meczem pomiędzy tymi zespołami w historii.

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, czwartkowe spotkanie na Enea Stadionie pomiędzy Lechem Poznań a Żalgirisem Kowno ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.15, remis jest wyceniany na około 8.20, a kurs na gości to mniej więcej 20.00.

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, przewidywane składy

Z pewnym urazem po spotkaniu z Piastem Gliwice zmagał się Radosław Murawski, jednak pomocnik powinien być do dyspozycji Johna van den Broma. Lech Poznań latem dokonał kilku transferów – na Bułgarską trafili Dino Hotić, Miha Blazić, Elias Andersson oraz Ali Gholizadeh, który obecnie leczy kontuzję. Nie ma informacji o absencjach w kadrze gości.

Lech: Bednarek – Pereira, Czerwiński, Milić, Andersson – Murawski, Karlstrom – Ba Loua, Marchwiński, Velde – Ishak

Żalgiris: Mikelionis – Kloniunas, Noslin, Spano, Karvatskyi – Konate, Sirgedas – Auzmendi, Sirgedas, Fase – Kucys

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, kto wygra?

Lech Poznań – Żalgiris Kowno, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na kanale telewizyjnym TVP Sport. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie internetowej SPORT.TVP.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek na Enea Stadionie już w najbliższy czwartek, 27 lipca o godzinie 20:30.

