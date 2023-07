Lech Poznań – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po pewnym zwycięstwem nad Żalgirisem Kowno Lech powróci do ligowych rozgrywek. Kolejorz podejmie Radomiaka Radom.

Imago/Newspix.pl PATRYK PINDRAL Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2023 17:32 .

Lech Poznań – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Lech plan minimum na mecz z Żalgirisem Kowno wykonał. Kolejorz wygrał 3:1, dzięki czemu jedną nogą jest już w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Może również w większym stopniu skupić się na niedzielnym meczu ligowym z Radomiakiem. Dziennikarze spekulują, że John van den Brom na spotkanie z ekipą z Radomia może dać odpocząć najważniejszym zawodnikom. Taki scenariusz dawałby nieco większe szanse Radomiakowi, który skazywany jest na porażkę w Poznaniu. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

STS 1.74 Poniżej 2.5 gola Odwiedź STS

Lech Poznań – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Kolejorz dobrze wszedł w nowy sezon i wygrał najpierw z Piastem Gliwice, a później z Żalgirisem Kowno w eliminacjach do europejskich pucharów. Dzięki temu piłkarze w dobrych nastrojach mogą przystąpić do rywalizacji z Radomiakiem.

Podopieczni Constantina Galcy ku zaskoczeniu mediów wygrali na inaugurację Ekstraklasy w wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze. Wcześniej Radomiak przegrał wszystkie sparingi, dlatego mało co zapowiadało jego zwycięstwo.

Lech Poznań – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Lecha Poznań nie uległa od kilku tygodni zmianie. John van den Brom wciąż nie może korzystać z kontuzjowanego Gholizadeha, a także zawieszonego za doping Bartosza Salamona.

Jedynym brakiem w kadrze Radomiaka na mecz z Lechem jest absencja Francisco Ramosa. Portugalczyk pauzuje już od wielu tygodni.

Lech Poznań – Radomiak Radom, historia

Mocno zacięte były w ubiegłym sezonie spotkania tych drużyn. W Poznaniu Lech wygrał 1:0, natomiast w Radomiu podzielił się z Radomiakiem punktami po remisie 1:1. Tylko jedną porażkę w aż siedmiu spotkaniach zanotował Kolejorz. Oprócz tego trzy zwycięstwa i trzy remisy.

Lech Poznań – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Lech. Kurs na zwycięstwo ekipy z Poznania to około 1.80. Typ na Radomiaka wyceniany jest na 4.65. Niewiele niższy jest kurs na remis. Wynosi on w przedziale między 3.50, a 3.75. Typując to spotkanie warto skorzystać z usług bukmachera STS. Jeśli założycie u niego konto z naszym kodem promocyjnym STS GOAL, otrzymacie zakład bez ryzyka o wartości 100 zł.

Lech Poznań – Radomiak Radom, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Lecha 56% Remis 44% Wygrana Radomiaka 0% 9 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Lecha

Remis

Wygrana Radomiaka

Lech Poznań – Radomiak Radom, przewidywane składy

Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy John van den Brom Constantin Galca Rezerwowi 3 Barry Douglas

7 Afonso Sousa

15 Michał Gurgul

17 Filip Szymczak

21 Dino Hotic

41 Bartosz Mrozek

53 Aleksander Nadolski

55 Maksymilian Pingot

90 Artur Sobiech Luizão 8

Albert Posiadala 12

Jan Grzesik 13

Jan Grzesik 13

Leonardo Rocha 17

Frank Castañeda 70

Berto Cayarga 80

Mike Cestor 92

Lech Poznań – Radomiak Radom, transmisja

Spotkanie Lecha Poznań z Radomiakiem Radom transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji już w niedzielę 30 lipca o godzinie 17:30.

