Lech Poznań – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

Lech – Lechia: typy bukmacherskie
Lech Poznań zagra przed własną publicznością z Lechią Gdańsk w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ligowe zmagania wracają po długo wyczekiwanej przerwie, a jednym z ciekawszych spotkań będzie rywalizacja przy ulicy Bułgarskiej. Zimą Kolejorz nie dokonał głośnych ruchów transferowych. Do zespołu dołączył 21-letni bramkarz Płamen Andreev, wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam, który ma stanowić konkurencję dla Bartosza Mrozka.
Obecnie piłkarze Nielsa Frederiksena zajmują 8. miejsce w tabeli. Ze względu na bardzo wyrównaną stawkę wciąż pozostają w grze o czołowe lokaty i włączenie się do walki o mistrzostwo Polski. Z kolei Lechia rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami, ale dzięki solidnej końcówce rundy jesiennej zdołała wydostać się ze strefy spadkowej. Trener John Carver wykonuje znakomitą pracę w Trójmieście, a Biało-Zieloni w czterech ostatnich spotkaniach zdobyli aż 10 punktów i zajmują 13. miejsce. Mimo wyraźnej poprawy formy Gdańszczan, atut własnego boiska może odegrać kluczową rolę. Uważam, że gospodarze sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
Lech – Lechia: ostatnie wyniki
Poznaniacy zakończyli ubiegły rok wyjazdowym zwycięstwem w Lidze Konferencji nad Sigmą Ołomuniec (2:1). W grudniu Kolejorz zremisował u siebie z FSV Mainz (1:1). W fazie pucharowej Lecha czeka dwumecz z fińskim KuPS Kuopio. Na krajowym podwórku Lech zremisował z Cracovią (2:2), pokonał Piasta Gliwice (2:0) w Pucharze Polski oraz podzielił się punktami z Wisłą Płock po bezbramkowym remisie w Ekstraklasie.
Lechia rundę jesienną zakończyła efektownym triumfem nad Górnikiem Zabrze (5:2). Bohaterami spotkania byli Tomas Bobcek oraz Kacper Sezonienko, którzy zdobyli po dwie bramki. Wcześniej Biało-Zieloni odpadli z Pucharu Polski po porażce z Górnikiem Zabrze (1:3), ale w lidze zanotowali kilka wartościowych rezultatów. Rozbili Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (5:1), zremisowali z Legią Warszawa (2:2) przy Łazienkowskiej oraz pokonali Widzew Łódź 2:1.
Lech – Lechia: historia
W pierwszej części rozgrywek w Gdańsku padło aż siedem bramek w rywalizacji Lechii z Lechem. Po szalonym meczu Poznaniacy sięgnęli po komplet punktów, wygrywając (4:3). W ubiegłym sezonie Lechia zdołała jednak odnieść skromne zwycięstwo (1:0), a decydującego gola strzelił Bobcek. W spotkaniu rozgrywanym w Poznaniu Kolejorz potwierdził swoją wyższość, pokonując Biało-Zielonych (3:1). Lechiści od lat mają jednak ogromne problemy w stolicy Wielkopolski. Na ligowy triumf przy ulicy Bułgarskiej czekają od listopada 2018 roku, kiedy to zwycięskiego gola strzelł Flavio Paixao.
Lech – Lechia: kursy bukmacherskie
Kursy w ofertach bukmacherów na zwycięstwo Lecha Poznań wynoszą obecnie około 1.90, podczas gdy wygrana Lechii Gdańsk jest wyceniana na mniej więcej 3.85. Szanse na remis oscylują wokół kursu 3.90.
Lech – Lechia: przewidywane składy
Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Jagiełło, Kozubal, Rodriguez, Palma – Ishak
Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Mena, Zelizko, Neugebauer, Sezonienko, Cirković – Bobcek
Lech – Lechia: transmisja meczu
Mecz Lech Poznań – Lechia Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K i w usłudze CANAL+ online. Transmisja też będzie dostępna w serwisie YouTube CANAL+ Sport.
