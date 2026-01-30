Lech Poznań – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

Lech Poznań zagra przy Bułgarskiej z Lechią Gdańsk w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (31 stycznia) o godz. 20:15. Kolejorz chce rozpocząć marsz w górę tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Lechia: typy bukmacherskie

Lech Poznań zagra przed własną publicznością z Lechią Gdańsk w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ligowe zmagania wracają po długo wyczekiwanej przerwie, a jednym z ciekawszych spotkań będzie rywalizacja przy ulicy Bułgarskiej. Zimą Kolejorz nie dokonał głośnych ruchów transferowych. Do zespołu dołączył 21-letni bramkarz Płamen Andreev, wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam, który ma stanowić konkurencję dla Bartosza Mrozka.

Obecnie piłkarze Nielsa Frederiksena zajmują 8. miejsce w tabeli. Ze względu na bardzo wyrównaną stawkę wciąż pozostają w grze o czołowe lokaty i włączenie się do walki o mistrzostwo Polski. Z kolei Lechia rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami, ale dzięki solidnej końcówce rundy jesiennej zdołała wydostać się ze strefy spadkowej. Trener John Carver wykonuje znakomitą pracę w Trójmieście, a Biało-Zieloni w czterech ostatnich spotkaniach zdobyli aż 10 punktów i zajmują 13. miejsce. Mimo wyraźnej poprawy formy Gdańszczan, atut własnego boiska może odegrać kluczową rolę. Uważam, że gospodarze sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech – Lechia: ostatnie wyniki

Poznaniacy zakończyli ubiegły rok wyjazdowym zwycięstwem w Lidze Konferencji nad Sigmą Ołomuniec (2:1). W grudniu Kolejorz zremisował u siebie z FSV Mainz (1:1). W fazie pucharowej Lecha czeka dwumecz z fińskim KuPS Kuopio. Na krajowym podwórku Lech zremisował z Cracovią (2:2), pokonał Piasta Gliwice (2:0) w Pucharze Polski oraz podzielił się punktami z Wisłą Płock po bezbramkowym remisie w Ekstraklasie.

Lechia rundę jesienną zakończyła efektownym triumfem nad Górnikiem Zabrze (5:2). Bohaterami spotkania byli Tomas Bobcek oraz Kacper Sezonienko, którzy zdobyli po dwie bramki. Wcześniej Biało-Zieloni odpadli z Pucharu Polski po porażce z Górnikiem Zabrze (1:3), ale w lidze zanotowali kilka wartościowych rezultatów. Rozbili Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (5:1), zremisowali z Legią Warszawa (2:2) przy Łazienkowskiej oraz pokonali Widzew Łódź 2:1.

Lech – Lechia: historia

W pierwszej części rozgrywek w Gdańsku padło aż siedem bramek w rywalizacji Lechii z Lechem. Po szalonym meczu Poznaniacy sięgnęli po komplet punktów, wygrywając (4:3). W ubiegłym sezonie Lechia zdołała jednak odnieść skromne zwycięstwo (1:0), a decydującego gola strzelił Bobcek. W spotkaniu rozgrywanym w Poznaniu Kolejorz potwierdził swoją wyższość, pokonując Biało-Zielonych (3:1). Lechiści od lat mają jednak ogromne problemy w stolicy Wielkopolski. Na ligowy triumf przy ulicy Bułgarskiej czekają od listopada 2018 roku, kiedy to zwycięskiego gola strzelł Flavio Paixao.

Lech – Lechia: kursy bukmacherskie

Kursy w ofertach bukmacherów na zwycięstwo Lecha Poznań wynoszą obecnie około 1.90, podczas gdy wygrana Lechii Gdańsk jest wyceniana na mniej więcej 3.85. Szanse na remis oscylują wokół kursu 3.90.

Lech Poznań Remis Lechia Gdańsk 1.88 3.75 3.70 1.90 3.90 3.85 1.90 3.90 3.85 Odds are subject to change. Last updated 30 stycznia 2026 07:17

Lech – Lechia: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Jagiełło, Kozubal, Rodriguez, Palma – Ishak

Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Mena, Zelizko, Neugebauer, Sezonienko, Cirković – Bobcek

Lech – Lechia: sonda

Kto wygra mecz przy Bułgarskiej? Lech Poznań

Remis

Lechia Gdańsk Lech Poznań 57%

Remis 14%

Lechia Gdańsk 29% 7+ Votes

Lech – Lechia: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Lechia Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K i w usłudze CANAL+ online. Transmisja też będzie dostępna w serwisie YouTube CANAL+ Sport.

