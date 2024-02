Lazio Rzym – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czas na fazę pucharową Champions League. Bawarczycy poradzą sobie z rzymianami? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w najbliższą środę, 14 lutego o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Lazio Rzym Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2024 14:53 .

Lazio Rzym – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Wraca Liga Mistrzów – przed nami rywalizacja w fazie pucharowej. Lazio Rzym w 1/8 finału zagra z Bayernem Monachium i choć Bawarczycy są zdecydowanym faworytem tego dwumeczu, to włoska ekipa ma swoje argumenty. Pierwsze starcie obu ekip odbędzie się na Stadio Olimpico, więc gospodarzom będą “sprzyjać ściany”. Co więcej, niemiecki klub jest w słabszej formie – ostatnio przegrał aż 0:3 z Bayerem Leverkusen w hicie Bundesligi.

Uważam, że Lazio Rzym może powalczyć o korzystny wynik z Bayernem Monachium. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Lazio Rzym – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Lazio Rzym Zawodnik Powrót Patric Uraz ramienia Niepewny Mattia Zaccagni Uraz mięśnia Niepewny Danilo Cataldi Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Alessio Romagnoli Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Matias Vecino Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Davide Renzetti Suspended (direct red card) Po 1 meczu Lazio Rzym Zawodnik Powrót Patric Uraz ramienia Niepewny Mattia Zaccagni Uraz mięśnia Niepewny Danilo Cataldi Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Alessio Romagnoli Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Matias Vecino Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Davide Renzetti Suspended (direct red card) Po 1 meczu

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Koniec lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Konrad Laimer Kontuzja łydki Połowa marca 2024 Noel Aseko-Nkili Uraz kostki Koniec lutego 2024 Kingsley Coman Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek kwietnia 2024 Alphonso Davies Zwichnięcie kolana Połowa marca 2024 Min-Jae Kim Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach Noussair Mazraoui Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Koniec lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Konrad Laimer Kontuzja łydki Połowa marca 2024 Noel Aseko-Nkili Uraz kostki Koniec lutego 2024 Kingsley Coman Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek kwietnia 2024 Alphonso Davies Zwichnięcie kolana Połowa marca 2024 Min-Jae Kim Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach Noussair Mazraoui Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Lazio Rzym – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Podopieczni Maurizio Sarriego w ostatniej kolejce Serie A uporali się z Cagliari Calcio (3:1), a wcześniej przegrali 1:3 z Atalantą Bergamo. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela w tym samym czasie na ligowym podwórku nie dał rady liderowi Bundesligi – Bayerowi Leverkusen (0:3) i poradził sobie z Borussią Moenchengladbach (3:1).

Lazio Rzym – Bayern Monachium, historia

Obie ekipy tylko dwa razy w historii stanęły naprzeciwko siebie – miało to miejsce na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021. Dwa spotkania padły wówczas łupem Bayernu Monachium, który w pierwszym meczu na wyjeździe wygrał 4:1 z Lazio Rzym, a w rewanżu u siebie pokonał włoski klub 2:1.

Lazio Rzym – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Lazio Rzym wynosi około 5.00, a typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym GOALPL odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku.

Lazio Rzym – Bayern Monachium, przewidywane składy

Lazio: Provedel – Marusić, Romagnoli, Gila, Hysaj – Guendouzi, Rovella, Alberto – Isaksen, Immobile, Anderson

Bayern: Neuer – Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Sane, Muller, Musiala – Kane

Lazio Rzym – Bayern Monachium, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Lazio 0% remisem 0% zwycięstwem Bayernu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Lazio

remisem

zwycięstwem Bayernu

Lazio Rzym – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku z góry za 288 zł (48 zł/mies. w ofercie półrocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 156 zł. Początek meczu na Stadio Olimpico już w najbliższą środę, 14 lutego o godzinie 21:00.

Betclic Kod Promocyjny Zakład bez ryzyka 200 zł Aktywuj konto z freebetami! Sponsor FAME MMA Sponsor Ruchu Chorzów Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem GOALPL: 200 zł Użyj kodu GOALPL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.