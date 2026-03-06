Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Korona Kielce podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (7 marca) o godz. 14:45. Żółto-Czerwoni czekają na domowe zwycięstwo już od ponad pięciu miesięcy.

Pressfocus Na zdjęciu: Antonin

Korona – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie na Exbud Arenie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do kadry meczowej Żółto-Czerwonych wraca Dawid Błanik, który zmagał się z urazem pleców. Nadal niedostępny pozostaje Konrad Matuszewski. Obrońca leczy kontuzję mięśnia dwugłowego uda. Kielczanie przegrali dwa kolejne spotkania ligowe i spadli na 10. miejsce w tabeli. Przewaga nad strefą spadkową stopniała do pięciu punktów, więc margines błędu powoli się kończy.

Zespół Jacka Zielińskiego chce przełamać się przed własną publicznością. Na zwycięstwo u siebie czeka już wyjątkowo długo. Ostatni raz komplet punktów został w Kielcach pod koniec września, gdy pokonana została Lechia Gdańsk. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja gości. Bruk-Bet Termalica wiosną wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo, a widmo spadku coraz wyraźniej zagląda w oczy drużynie Marcina Brosza.

52-letni szkoleniowiec nadal cieszy się zaufaniem władz klubu, mimo że Słoniki zamykają tabelę Ekstraklasy. Problemy obu zespołów sprawiają, że trudno wskazać wyraźnego faworyta tego spotkania. Korona szuka przełamania, Termalica desperacko potrzebuje punktów, a takie okoliczności często kończą się podziałem zdobyczy. Mój typ: remis.

Korona – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

Kielczanie w miniony weekend wrócili z Lublina bez punktów, przegrywając z Motorem (0:2). Była to już druga z rzędu porażka Żółto-Czerwonych, gdyż wcześniej ulegli na własnym stadionie Lechowi Poznań (1:2). Luty przyniósł jednak również jaśniejsze momenty w grze zespołu z Kielc. Korona potrafiła wygrać w Radomiu z Radomiakiem (2:0), choć kilka dni wcześniej musiała uznać wyższość Zagłębia Lubin, przegrywając (1:2). Rundę wiosenną Korona rozpoczęła od efektownego zwycięstwa przy Łazienkowskiej nad Legią Warszawa (2:1).

Jeszcze skromniej wygląda dorobek Bruk-Bet Termaliki w ostatnich tygodniach. Słoniki w pięciu ostatnich spotkaniach zdobyły zaledwie trzy punkty. Przed tygodniem zremisowały z Radomiakiem (1:1). Wcześniej przegrały z Rakowem Częstochowa (0:1), dzieliły się punktami z Górnikiem Zabrze (1:1) i Pogonią Szczecin (1:1), a także uległy Cracovii.

Korona – Bruk-Bet Termalica: historia

W pierwszej części kampanii Korona wygrała w Niecieczy (3:1), choć przegrywała do przerwy. Obie ekipy zmierzyły się wcześniej w sezonie 2020/21 w 1. Lidze. Słoniki wówczas rozbiły u siebie Kielczan (6:2). W stolicy woj. świętokrzyskiego Żółto-Czerwoni przegrali (0:3).

Korona – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, Korona jest faworytem sobotniego meczu w Kielcach. Jeśli myślisz, że pełna pula trafi do gospodarzy, to kurs wynosi około 1.90. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wyceniona w granicach 4.00-4.10.

Korona Kielce Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.90 3.40 4.00 1.88 3.75 4.10 1.90 3.75 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2026 15:11

Korona – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Ciszek – Długosz, Stępiński, Antonin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Matysik, Kopacz, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Kubica, Hilbrycht, Kurzawa, Fassbender – Zapolnik

Korona – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 14:45. Potyczka na Exbud Arenie będzie transmitowana na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

