Korona Kielce – Raków Częstochowa, typy na mecz i przewidywania

Konkretne cele postawiono na trwający sezon zawodnikom Korony Kielce i Rakowa Częstochowa. Ekipa Kamila Kuzery ma utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Z kolei aktualny mistrz kraju ma znaleźć się na pozycji premiowanej grą w eliminacjach do europejskich pucharów. W związku z tym potyczka na Suzuki Arena zapowiada się pasjonująco. Trafień w środowy wieczór nie powinno zabraknąć, mając na uwadze to, że obie ekipy preferują ofensywny styl gry. Częstochowianie tracili pierwsi gola w trzech z ostatnich pięciu spotkań wyjazdowych, co może dawać do myślenia przed batalią w Kielcach. Typ: pierwszy gol Korony – TAK.

Korona Kielce – Raków Częstochowa: typ eksperta

Prezentujemy interesujący typ jednego z naszych ekspertów, Jakuba Olkiewicza. Współgospodarz audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube spodziewa się trzech lub więcej bramek w meczu na Suzuki Arena. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Oba zespoły będą osłabione w środowej rywalizacji. Korona będzie musiała radzić sobie bez Kyrylo Petrowa i Jakuba Łukowskiego. Tymczasem u gości nie będą mogli wystąpić: Marcin Cebula, Adrian Gryszkiewicz, Ben Lederman, Giannis Papanikolaou czy Srdjan Plavsić.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Kielecki zespół w tym roku wygrał tylko raz. Korona pokonała 12 lutego ŁKS (2:1). W kolejnych pięciu meczach drużyna Kamila Kuzery zaliczyła trzy porażki i dwa zwycięstwa. W roli gospodarza kielczenie nie przegrali w oficjalnym spotkaniu od 6 grudnia minionego roku.

Drużyna Dawida Szwargi ma natomiast za sobą tylko remis z Puszczą Niepołomice (1:1). Raków wcześniej rozbił natomiast u siebie Lecha Poznań (4:0). Ogólnie w sześciu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki, częstochowianie dwa razy wygrali, tyle samo razy zremisowali i dwukrotnie przegrali.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, historia

Pierwsza potyczka z udziałem obu ekipa zakończyła się skromnym zwycięstwem mistrzów Polski. Raków wygrał w grudniu jednym golem (1:0). W ostatnich trzech meczach w Ekstraklasie w Kielcach z udziałem obu zespołów, Korona wygrała dwa razy i jedno zwycięstwo zaliczyli częstochowianie.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, kursy

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są goście. Bukmacherzy kurs na zwycięstwo Rakowa oszacowali na 1.96-2.01. Z kolei rozwiązanie z ewentualną wygraną Korony kształtuje się w wysokości 3.85-4.00. Remis wyceniono na mniej więcej 3.45. Przy okazji tej rywalizacji można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Korona: Dziekoński – Briceag, Malarczyk, Trojak, Zator, Remache, Hofmeisetr, Nono, Fornalczyk, Błanik, Szykauka

Raków: Kovacević – Racovitan, Arsenić, Svarnas, Otieno, Kochergin, Berggren, Tudor, Nowak, Drachal, Crnac.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, typ kibiców

Korona Kielce – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Środowe zaległe spotkanie w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, w którym zagrają Korona Kielce i Raków Częstochowa, będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 18:30 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

