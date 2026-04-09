Korona Kielce – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2026)

Korona Kielce podejmie Jagiellonią Białystok na Exbud Arenie w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwone derby odbędą się w piątek (10 kwietnia) o godz. 20:30. Drużynie Jacka Zielińskiego coraz bliżej do strefy spadkowej.

Korona Kielce Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2026 09:12

Korona – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Jagiellonię Białystok w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed nami kolejne w tym sezonie Żółto-Czerwone derby. W rundzie jesiennej w stolicy Podlasia górą byli gospodarze i to oni rozdawali karty. Zespół Jacka Zielińskiego odniosła dwa zwycięstwa w sześciu ostatnich potyczkach i zajmuje 10. miejsce w tabeli. Przewaga Kielczan nad strefą spadkową wynosi zaledwie trzy punkty. Korona liczy na podtrzymanie dobrej passy u siebie, gdzie wygrała dwa ostatnie mecze.

W Białystoku nastroje również są dobre. Adrian Siemieniec przedłużył kontrakt do 2027 roku. Duma Podlasia wciąż pozostaje w grze o najwyższe cele, a do lidera Lecha Poznań traci tylko trzy punkty. Korona będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska, a Jagiellonia potwierdzić mistrzowskie aspiracje. W takich okolicznościach często więcej jest walki niż jakości. Mój typ: remis.

Korona – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Piłkarze Korony w lany poniedziałek przegrali na wyjeździe z Lechia Gdańsk (2:4). Spotkanie w Trójmieście nie ułożyło się po myśli Kielczan nie tylko pod względem wyniku, gdyż czerwoną kartkę obejrzał Konstantinos Sotiriou. Wcześniejsze tygodnie przyniosły jednak bardziej zróżnicowane rezultaty. Korona pokonała Arkę Gdynia (3:0) oraz wygrała z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:1), ale musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin (1:2) oraz Motoru Lublin (0:2).

Tymczasem Jagiellonia w ostatnim hicie kolejki Ekstraklasy zremisowała bezbramkowo z Lechem Poznań. W poprzednim miesiącu Duma Podlasia przegrała z Wisłą Płock (1:2), uległa także Piastowi Gliwice (1:2) oraz Lechii Gdańsk (0:3), ale odniosła również zwycięstwo nad GKS-em Katowice (2:1).

Korona – Jagiellonia: historia

Jagiellonia wygrała z Koroną (3:1) w październiku. Dwie bramki zdobył Sergio Lozano, który latem trafił do Białegostoku z Levante. W zeszłym sezonie Kielczanie wygrali u siebie z Białostoczanami (3:1), a na wyjeździe przegrali (1:3).

Korona – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Zwycięstwo piłkarzy Korony w ofertach bukmacherów zostało wycenione na poziomie około 2.70. Z kolei triumf Jagiellonii w stolicy woj. świętokrzyskiego można obstawić z kursem w okolicach 2.50, a remis 3.65.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2026 09:12

Korona – Jagiellonia: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Smolarczyk, Pięczek – Długosz, Remacle, Svetlin, Ciszek – Davidović, Stępiński, Błanik

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Nahuel – Bazdar

Korona – Jagiellonia: sonda

Korona – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Jagiellonia Białystok w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (10 kwietnia) o godzinie 20:30. Rywalizacja będzie dostępna w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

