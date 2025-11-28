Korona Kielce – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Korona – Cracovia: typy bukmacherskie
Korona Kielce zmierzy się z Cracovią na Exbud Arenie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni w miniony weekend w końcu przerwali serię pięciu ligowych spotkań bez zwycięstwa. Drużyna trenera Jacka Zielińskiego pokonała na wyjeździe Widzew Łódź, a świetne zawody rozegrał Stjepan Davidović. 20-letni Chorwat zdobył bramkę i zaliczył asystę, notując najlepszy występ w barwach kieleckiego klubu.
Cracovia natomiast znalazła się w wyraźnym dołku. Zespół Luki Elsner wygrał zaledwie jedno z ostatnich siedmiu spotkań w Ekstraklasie. Szczególnie bolesna była domowa porażka z Motorem Lublin, po której Pasy tracą już osiem punktów do lidera. Moim zdaniem gospodarze mogą wykorzystać atut własnego stadionu i sięgnąć po komplet punktów, mimo że ostatnie starcie przed własną publicznością przegrali z Rakowem. Mój typ: wygrana Korony Kielce.
Korona – Cracovia: ostatnie wyniki
Kielecki klub w poprzedniej serii gier odniósł ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Widzewem Łódź (3:1). Wcześniej Korona musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa (1:4), bezbramkowo zremisowała z Piastem Gliwice (0:0), pewnie pokonała Znicz Pruszków (3:0) w Pucharze Polski, a także przegrała z GKS-em Katowice (0:1).
Tymczasem Pasy w miniony weekend uległy przy Kałuży Motorowi Lublin (1:2). Jedyną bramkę dla Cracovii zdobył Mateusz Praszelik, jednak w końcówce zwycięstwo gościom zapewnił Karol Czubak – najlepszy polski strzelec Ekstraklasy, który ma już na koncie osiem trafień. W poprzednich spotkaniach Cracovia przegrała z Radomiakiem Radom (0:3), zremisowała z Zagłębiem Lubin (0:0), odpadła z Pucharu Polski po porażce z Rakowem (0:3) oraz musiała przełknąć gorycz porażki w starciu z Pogonią Szczecin (1:2).
Korona – Cracovia: historia
Kielczanie po raz ostatni pokonali Cracovię w lutym 2023 roku. W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach aż trzy razy padł remis. W poprzednim sezonie Korona przegrała u siebie (0:2), a gole dla Pasów strzelili Virgil Ghita i Mick van Buren, a obaj zawodnicy już nie reprezentują krakowskiego klubu. Z kolei w stolicy Małopolski drużyny podzieliły się punktami (1:1).
Korona – Cracovia: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, to piłkarze Korony Kielce są faworytami sobotniego meczu. Kurs na ich wygraną jest w granicach 2.33-2.42. Jeżeli uważasz, że komplet punktów trafi do Cracovii, to takie kursy wynoszą około 3.15.
Korona – Cracovia: przewidywane składy
|3Konrad Matuszewski
|7Dawid Blanik
|8Martin Remacle
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|26Viktor Popov
|61Jakub Budnicki
|71Wiktor Długosz
|87Rafal Mamla
|7Mateusz Praszelik
|17Martin Minchev
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|21Bosko Sutalo
|22Bartosz Biedrzycki
|25Otar Kakabadze
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|91Konrad Golonka
Korona – Cracovia: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce 100%
- Remis 0%
- Cracovia 0%
2+ Votes
Korona – Cracovia: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Cracovia w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godzinie 17:30. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
