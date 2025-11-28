Korona Kielce – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Korona Kielce zagra na Exbud Arenie z Cracovia w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (29 listopada) o godz. 17:30. Krakowski zespół w ostatnich tygodniach wpadł w wyraźny dołek formy.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Pięczek

Korona – Cracovia: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się z Cracovią na Exbud Arenie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni w miniony weekend w końcu przerwali serię pięciu ligowych spotkań bez zwycięstwa. Drużyna trenera Jacka Zielińskiego pokonała na wyjeździe Widzew Łódź, a świetne zawody rozegrał Stjepan Davidović. 20-letni Chorwat zdobył bramkę i zaliczył asystę, notując najlepszy występ w barwach kieleckiego klubu.

Cracovia natomiast znalazła się w wyraźnym dołku. Zespół Luki Elsner wygrał zaledwie jedno z ostatnich siedmiu spotkań w Ekstraklasie. Szczególnie bolesna była domowa porażka z Motorem Lublin, po której Pasy tracą już osiem punktów do lidera. Moim zdaniem gospodarze mogą wykorzystać atut własnego stadionu i sięgnąć po komplet punktów, mimo że ostatnie starcie przed własną publicznością przegrali z Rakowem. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Cracovia: ostatnie wyniki

Kielecki klub w poprzedniej serii gier odniósł ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Widzewem Łódź (3:1). Wcześniej Korona musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa (1:4), bezbramkowo zremisowała z Piastem Gliwice (0:0), pewnie pokonała Znicz Pruszków (3:0) w Pucharze Polski, a także przegrała z GKS-em Katowice (0:1).

Tymczasem Pasy w miniony weekend uległy przy Kałuży Motorowi Lublin (1:2). Jedyną bramkę dla Cracovii zdobył Mateusz Praszelik, jednak w końcówce zwycięstwo gościom zapewnił Karol Czubak – najlepszy polski strzelec Ekstraklasy, który ma już na koncie osiem trafień. W poprzednich spotkaniach Cracovia przegrała z Radomiakiem Radom (0:3), zremisowała z Zagłębiem Lubin (0:0), odpadła z Pucharu Polski po porażce z Rakowem (0:3) oraz musiała przełknąć gorycz porażki w starciu z Pogonią Szczecin (1:2).

Korona – Cracovia: historia

Kielczanie po raz ostatni pokonali Cracovię w lutym 2023 roku. W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach aż trzy razy padł remis. W poprzednim sezonie Korona przegrała u siebie (0:2), a gole dla Pasów strzelili Virgil Ghita i Mick van Buren, a obaj zawodnicy już nie reprezentują krakowskiego klubu. Z kolei w stolicy Małopolski drużyny podzieliły się punktami (1:1).

Korona – Cracovia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, to piłkarze Korony Kielce są faworytami sobotniego meczu. Kurs na ich wygraną jest w granicach 2.33-2.42. Jeżeli uważasz, że komplet punktów trafi do Cracovii, to takie kursy wynoszą około 3.15.

Korona – Cracovia: przewidywane składy

Korona – Cracovia: sonda

Korona – Cracovia: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Cracovia w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godzinie 17:30. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

