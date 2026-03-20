Juventus FC – US Sassuolo: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Juventus FC - US Sassuolo: typy i kursy na mecz 30. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w sobotę (21 marca) o godzinie 20:45.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Juventus – Sassuolo, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Sassuolo. Dla gospodarzy będzie to istotny sprawdzian w kontekście walki o utrzymanie wysokiej pozycji w tabeli i podtrzymanie dobrej passy. Zespół Neroverdich natomiast niejednokrotnie udowadniał, że potrafi być niewygodnym rywalem, nawet dla największych klubów ligi. Można więc spodziewać się otwartego spotkania, w którym obie drużyny będą szukały swoich szans w ofensywie.

Ja uważam, że w tym starciu obaj golkiperzy będą wyciągali piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Sassuolo, ostatnie wyniki

Juventus wrócił już na odpowiednie tory. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Galatasaray po dogrywce w Lidze Mistrzów, 4:0 z Pisą oraz 1:0 z Udinese), zaliczyli jeden remis (3:3 z Romą), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Como).

Sassuolo natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Neroverdi odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Udinese, 3:0 z Hellasem Verona i 2:1 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Lazio oraz 0:1 z Bologną).

Juventus – Sassuolo, historia

Rywalizacja Juventusu z Sassuolo jest stosunkowo młoda i nabrała znaczenia dopiero po awansie zespołu z Emilii-Romanii do Serie A w 2013 roku. Początkowo spotkania te miały wyraźnie jednostronny charakter, a Stara Dama regularnie potwierdzała swoją dominację. Z czasem jednak Sassuolo zaczęło sprawiać coraz więcej problemów utytułowanemu rywalowi, odnosząc kilka niespodziewanych zwycięstw. Dzięki temu ich pojedynki zyskały na atrakcyjności i często uchodzą za jedne z bardziej nieprzewidywalnych w lidze.

Juventus – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygrana gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 8.75.

Juventus FC Sassuolo 1.36 4.90 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2026 18:50

Juventus – Sassuolo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Sassuolo wygraną Juventusu

remisem

wygraną Sassuolo 0 Votes

Juventus – Sassuolo, przewidywane składy

Juventus – Sassuolo, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Sassuolo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.