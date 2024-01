Juventus - Salernitana: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. W czwartek poznamy ostatniego ćwierćfinalistę Coppa Italia. Zdecydowanym faworytem do awansu jest Stara Dama.

IMAGO/Nicolo Campo Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus FC Salernitana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2024 21:02 .

Juventus – Salernitana, typy bukmacherskie

Juventus grając tak jak w ostatnich tygodniach nie powinien mieć problemów z wywalczeniem awansu do ćwierćfinału. Stara Dama imponowała efektywnością i regularnie punktowała. Choć gospodarze prawdopodobnie zagrają w mocno zmienionym składzie, to trudno spodziewać się, aby rywale byli w stanie im się przeciwstawić. Stawiam w tym meczu na wygraną Juventusu, ale dokładam zagrać na maksymalnie trzy gole. Mój typ: wygrana Juventusu + poniżej 3,5 bramki

Juventus – Salernitana, ostatnie wyniki

Dla obu zespołów czwartkowe spotkanie będzie pierwszym występem w 2024 roku. Piłkarze Juventusu niewątpliwie chcą kontynuować formę z ostatnich tygodni poprzedniego roku, kiedy regularnie zapisywali na swoje konto trzy punkty. Drużyna Massimiliano Allegriego jest niepokonana od 23 września. Od tamtej pory rozegrała 13 spotkań, wygrywając w 10 z nich. W pozostałych meczach dzieliła się punktami z rywalami. W ostatnim meczu w 2023 roku odniosła ważne zwycięstwo nad Romą, pokonując ją przed własną publicznością 1:0.

Salernitana również udanie zakończyła 2023 roku, ponieważ w ostatnich dwóch ligowych spotkaniach zdobyła cztery punkty. Najpierw zremisowała 2:2 z Milanem, a następnie skromnie 1:0 pokonała Hellas Werona. Wcześniej zespół z Salerno zanotował serię trzech porażek.

Juventus – Salernitana, historia

W tym sezonie obie drużyny nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą. Ostatni pojedynek miał miejsce w lutym ubiegłego roku. Wówczas Juventus na wyjeździe zwyciężył pewnie 3:0. Z kolei ostatni mecz w Turynie, który rozegrany został we wrześniu 2022 roku zakończył się niespodziewanym remisem 2:2.

Juventus – Salernitana, kursy bukmacherskie

Juventus jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Kursy na wygraną Starej Damy w podstawowym czasie gry nie przekraczają 1.30. Stawiając na ewentualną niespodziankę w postaci remisu lub wygranej Salernitany warto taki zakład zabezpieczyć. Podając podczas rejestracji kod do STS GOAL otrzymasz możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł.

Juventus – Salernitana, typ kibiców

Juventus – Salernitana, przewidywane składy

W zespole Starej Damy na pewno nie zobaczymy trzech piłkarzy, którzy zmagają się z kontuzjami. Z tego powodu nie wystąpią Moise Kean, Alex Sandro i Mattia De Sciglio. Ponadto można spodziewać się innych roszad w składzie w porównaniu do jedenastki na którą Massimiliano Allegri stawia w ligowych meczach. Od pierwszej minuty wystąpić może między innymi Arkadiusz Milik.

W drużynie gości nie będzie mogła zagrać ich gwiazda – Boulaye Dia. Ponadto z urazami zmagają się także Lorenzo Piroli i Grigoris Kastanos.

Juventus: Perin – Rugani, Huijsen, Gatti – Weah, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Cambiaso – Chiesa, Milik

Salernitana possible starting lineup:

Costil; Sambia, Lovato, Gyomber, Bradaric; Bohinen, Legowski; Botheim, Martegani, Tchaouna; Ikwuemesi

Juventus – Salernitana, transmisja meczu

Mecz Juventus – Salernitana rozegrany zostanie w czwartek (4 stycznia) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra.

