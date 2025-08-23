Juventus FC – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Juventus – Parma, typy bukmacherskie
Już w ten weekend startuje nowy sezon w rozgrywkach Serie A. W niedzielny wieczór natomiast zobaczymy starcie, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Parmą Calcio. Przed kampanią obie drużyny przeszły dość sporą przebudowę. Stara Dama pozyskała zawodników, którzy mają ich przywrócić na szczyt włoskiej piłki. Goście nadchodzącego pojedynku natomiast przede wszystkim zatrudnili 30-letniego Carlo Cuestę na ławkę trenerską. Zbliżający się mecz zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że ostatecznie popularni Crociati strzelą w tym spotkaniu gola. Mój typ: Parma strzeli gola – tak
Juventus – Parma, ostatnie wyniki
Juventus ma za sobą intensywny okres przygotowawczy, w którym rozegrał cztery mecze. Starej Damie udało się sięgnąć po trzy zwycięstwa (2:1 z Borussią Dortmund, 2:0 z młodzieżowym zespołem Juventusu oraz 2:1 z Atalaną Bergamo), a także zaliczyć jeden remis (2:2 z Reggianą).
Parma natomiast w tygodniu rozpoczęła już sezon. Drużyna Carlo Cuesty awansowała do kolejnej rundy Pucharu Włoch (2:0 z Pescarą). Crociati w ostatnich czterech sparingach natomiast odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Pro Vercelli), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Werderem Brema i 1:1 z Realem Mallorką), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Heidenheim).
Juventus – Parma, historia
W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba zakończyły się sensacyjnymi rezultatami. W rundzie jesiennej padł wynik 2:2, natomiast wiosną triumfowała Parma Calcio rezultatem 1:0. Poprzednie trzy mecze natomiast kończyły się trzema zwycięstwami Starej Damy.
Juventus – Parma, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.10.
Juventus – Parma, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
- wygraną Parmy 0%
1+ Votes
Juventus – Parma, przewidywane składy
|1Matia Perin
|6Lloyd Kelly
|8Teun Koopmeiners
|9Dusan Vlahović
|14Arkadiusz Milik
|18Filip Kostić
|22Weston McKennie
|23Carlo Pinsoglio
|24Daniele Rugani
|25João Mário
|40Jonas Rouhi
|3Abdoulaye N’Diaye
|7Adrian Benedyczak
|8Nahuel Estevez
|19Tjas Begic
|30Milan Djurić
|40Edoardo Corvi
|61Anas Haj Mohamed
|66Filippo Rinaldi
|80Gabriel Charpentier
|86Peter Amoran
Juventus – Parma, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Parma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizacja również będzie dostępna online na stronie internetowej elevensports.pl.
