Juventus FC – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

13:36, 23. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Juventus - Parma Calcio: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 20:45.

Andrea Cambiaso
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus – Parma, typy bukmacherskie

Już w ten weekend startuje nowy sezon w rozgrywkach Serie A. W niedzielny wieczór natomiast zobaczymy starcie, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Parmą Calcio. Przed kampanią obie drużyny przeszły dość sporą przebudowę. Stara Dama pozyskała zawodników, którzy mają ich przywrócić na szczyt włoskiej piłki. Goście nadchodzącego pojedynku natomiast przede wszystkim zatrudnili 30-letniego Carlo Cuestę na ławkę trenerską. Zbliżający się mecz zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie popularni Crociati strzelą w tym spotkaniu gola. Mój typ: Parma strzeli gola – tak

STS
1.77
Parma strzeli gola – tak
Zagraj!
*Kursy z 23.08.2025 13:02 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Juventus – Parma, ostatnie wyniki

Juventus ma za sobą intensywny okres przygotowawczy, w którym rozegrał cztery mecze. Starej Damie udało się sięgnąć po trzy zwycięstwa (2:1 z Borussią Dortmund, 2:0 z młodzieżowym zespołem Juventusu oraz 2:1 z Atalaną Bergamo), a także zaliczyć jeden remis (2:2 z Reggianą).

Parma natomiast w tygodniu rozpoczęła już sezon. Drużyna Carlo Cuesty awansowała do kolejnej rundy Pucharu Włoch (2:0 z Pescarą). Crociati w ostatnich czterech sparingach natomiast odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Pro Vercelli), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Werderem Brema i 1:1 z Realem Mallorką), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Heidenheim).

Juventus – Parma, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba zakończyły się sensacyjnymi rezultatami. W rundzie jesiennej padł wynik 2:2, natomiast wiosną triumfowała Parma Calcio rezultatem 1:0. Poprzednie trzy mecze natomiast kończyły się trzema zwycięstwami Starej Damy.

Juventus – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC
Parma Calcio 1913
1.44
4.60
7.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 13:26.

Juventus – Parma, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Parmy
  • wygraną Juventusu 100%
  • remisem 0%
  • wygraną Parmy 0%

1+ Votes

Juventus – Parma, przewidywane składy

Juventus – Parma, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Parma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizacja również będzie dostępna online na stronie internetowej elevensports.pl.

