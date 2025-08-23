Juventus FC – Parma Calcio: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Juventus - Parma Calcio: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 20:45.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus – Parma, typy bukmacherskie

Już w ten weekend startuje nowy sezon w rozgrywkach Serie A. W niedzielny wieczór natomiast zobaczymy starcie, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Parmą Calcio. Przed kampanią obie drużyny przeszły dość sporą przebudowę. Stara Dama pozyskała zawodników, którzy mają ich przywrócić na szczyt włoskiej piłki. Goście nadchodzącego pojedynku natomiast przede wszystkim zatrudnili 30-letniego Carlo Cuestę na ławkę trenerską. Zbliżający się mecz zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie popularni Crociati strzelą w tym spotkaniu gola. Mój typ: Parma strzeli gola – tak

STS 1.77 Parma strzeli gola – tak Zagraj!

Juventus – Parma, ostatnie wyniki

Juventus ma za sobą intensywny okres przygotowawczy, w którym rozegrał cztery mecze. Starej Damie udało się sięgnąć po trzy zwycięstwa (2:1 z Borussią Dortmund, 2:0 z młodzieżowym zespołem Juventusu oraz 2:1 z Atalaną Bergamo), a także zaliczyć jeden remis (2:2 z Reggianą).

Parma natomiast w tygodniu rozpoczęła już sezon. Drużyna Carlo Cuesty awansowała do kolejnej rundy Pucharu Włoch (2:0 z Pescarą). Crociati w ostatnich czterech sparingach natomiast odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Pro Vercelli), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Werderem Brema i 1:1 z Realem Mallorką), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Heidenheim).

Juventus – Parma, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba zakończyły się sensacyjnymi rezultatami. W rundzie jesiennej padł wynik 2:2, natomiast wiosną triumfowała Parma Calcio rezultatem 1:0. Poprzednie trzy mecze natomiast kończyły się trzema zwycięstwami Starej Damy.

Juventus – Parma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC Parma Calcio 1913 1.44 4.60 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 13:26 .

Juventus – Parma, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Parmy wygraną Juventusu 100%

remisem 0%

wygraną Parmy 0% 1+ Votes

Juventus – Parma, przewidywane składy

Juventus FC Igor Tudor Parma Calcio 1913 Carlos Cuesta Juventus FC Igor Tudor 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Gregorio 15 Kalulu 3 Bremer 4 Gatti 11 Gonzalez 5 Locatelli 19 Thuram 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 30 David 9 Pellegrino 11 Almqvist 14 Valeri 24 Ordonez 16 Keita 10 Bernabe 18 Lövik 5 Valenti 39 Circati 15 Prato 31 Suzuki 16 Gregorio 15 Kalulu 3 Bremer 4 Gatti 11 Gonzalez 5 Locatelli 19 Thuram 27 Cambiaso 7 Conceição 10 Yildiz 30 David 9 Pellegrino 11 Almqvist 14 Valeri 24 Ordonez 16 Keita 10 Bernabe 18 Lövik 5 Valenti 39 Circati 15 Prato 31 Suzuki 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Parma Calcio 1913 Carlos Cuesta Rezerwowi 1 Matia Perin 6 Lloyd Kelly 8 Teun Koopmeiners 9 Dusan Vlahović 14 Arkadiusz Milik 18 Filip Kostić 22 Weston McKennie 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 25 João Mário 40 Jonas Rouhi 3 Abdoulaye N’Diaye 7 Adrian Benedyczak 8 Nahuel Estevez 19 Tjas Begic 30 Milan Djurić 40 Edoardo Corvi 61 Anas Haj Mohamed 66 Filippo Rinaldi 80 Gabriel Charpentier 86 Peter Amoran

Juventus – Parma, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Parma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizacja również będzie dostępna online na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.