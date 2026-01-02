Juventus FC – US Lecce: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2025)

Juventus - Lecce: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w sobotę (3 stycznia) o godzinie 18:00.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Juventus – Lecce, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę Juventus rozegra swoje pierwsze spotkanie w 2026 roku. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Lecce w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama będzie zdecydowanym faworytem tego starcia, ponieważ prezentuje bardzo wysoką formę. Zespół ze Stadio Via del Mare natomiast kompletnie nie może odnaleźć odpowiedniej dyspozycji i za kilka miesięcy może pożegnać się z włoską elitą. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem jednostronnie, choć możemy być pewni emocji od pierwszego gwizdka.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Lecce, ostatnie wyniki

Juventus prezentuje bardzo wysoką formę. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po cztery zwycięstwa (2:0 z Pafos w Lidze Mistrzów, 1:0 z Bologną, 2:1 z Romą i 2:0 z Pisą), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Napoli).

Lecce natomiast gra w kratkę. Popularni Giallorossi w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść dwa zwycięstwa (2:1 z Torino oraz 1:0 z Pisą), a także ponieśli trzy porażki (0:2 z Lazio, 0:2 z Cremonese i 0:3 z Como).

Juventus – Lecce, historia

Rywalizacja między Juventus a Lecce ma długą historię w Serie A, w której znacznie częściej górą była drużyna z Turynu. Juventus zazwyczaj dominował w bezpośrednich starciach, choć Lecce niejednokrotnie potrafiło sprawić niespodziankę, szczególnie na własnym stadionie. W poprzednim sezonie doszło do dwóch spotkań tych drużyn, które były bardziej wyrównane niż wskazywałaby na to historia. Jesienią padł remis 1:1, natomiast w rundzie wiosennej zwyciężyła Stara Dama 2:1.

Juventus – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 12.0.

Juventus FC Lecce 1.28 5.25 12.0 Odds are subject to change. Last updated 2 stycznia 2026 17:07

Juventus – Lecce, kto wygra?

Juventus – Lecce, przewidywane składy

Juventus – Lecce, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

