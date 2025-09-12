Juventus FC – Inter Mediolan, typy bukmacherskie
Juventus i Inter Mediolan w sobotni wieczór napiszą kolejny rozdział rywalizacji, która rozpoczęła się już w 1909 roku. Obecnie sytuacja wygląda tak, że zarówno turyńczycy, jak i mediolańczycy mogą pochwalić się największą liczbą mistrzowskich tytułów. Na słynnym Allianz Stadium każda z ekip zamierza wykonać kolejny krok w kierunku spektakularnego sukcesu.
W ostatnim czasie jedno z najbardziej interesujących spotkań między tymi drużynami odbyło się w październiku 2024 roku. Wówczas gospodarzem meczu byli Nerazzurri. Samo starcie obfitowało w gole. Padło ich aż osiem. Ostatecznie jednak zespoły musiały zadowolić się remisem.
Dzisiaj obie drużyny są na starcie kampanii 2025/2026. Na razie lepszym bilansem może pochwalić się Stara Dama, która pod wodzą Igora Tudora wygrała dwa spotkania. Juventus ma jednocześnie trzy oczka więcej od Interu, który zaliczył już jedno potknięcie.
Sobotni szlagier ligi włoskiej może dostarczyć konkretnych informacji, która z ekip jest lepiej przygotowana do rywalizacji o najwyższe cele w tym sezonie, w tym walki o mistrzowski tytuł. Często jednak bywa tak, że z dużej chmury spada mały deszcz. W związku z tym nie można wykluczyć, iż ostatecznie będziemy świadkami zaciętej rywalizacji z niewielką liczbą trafień. Dlatego też warto rozważyć remis bramkowy. Mój typ: 1:1.
Juventus FC – Inter Mediolan, ostatnie wyniki
Drużyna prowadzona przez Igora Tudora zaczęła rozgrywki ligowe od wygranej nad Parmą. Gialloblu co prawda postawili się Juve, ale finalnie opuszczali Turyn z bagażem dwóch goli (0:2). Tymczasem w drugiej kolejce Bianconeri dzięki trafieniu Dusana Vlahovicia pokonali Genoę (1:0).
Nerazzurri natomiast zaczęli nową kampanię z przytupem. Najpierw rozbili na swoim stadionie Torino (5:0). Niemniej w drugiej kolejce Serie A już tak łatwo nie było. Ostatecznie mediolańczycy przegrali z Udinese Calcio prowadzonym przez Kostę Runjaicia (1:2).
Juventus FC – Inter Mediolan, historia
Po raz ostatni drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w lutym tego roku. Wówczas lepszy był Juventus, który wywalczył trzy oczka dzięki bramce zdobytej przez Francisco Conceicao. Ogólnie w ośmiu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie górą była ekipa z Turyny, dwa razy wygrał Inter i trzykrotnie miał miejsce remis.
Juventus FC – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie
Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo w sobotnim starciu mają goście. Typ na wygraną Interu został oszacowany na 2.77. Remis kształtuje się na poziomie 3.00. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Juventusu wyceniono na 2.82.
Juventus FC – Inter Mediolan, kto wygra?
Juventus FC – Inter Mediolan, przewidywane składy
W obu ekipach trenerzy nie będą mogli skorzystać z wszystkich graczy. U gospodarzy poza grą są: Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Nicolo Savona i Andrea Cambiaso. Z kolei w ekipie z Mediolanu nie będzie mógł wystąpić Mehdi Taremi.
Juventus FC – Inter Mediolan, transmisja meczu
Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Juventus – Inter Mediolan będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 od godziny 18:00. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Zanim zacznie się rywalizacja, to poprzedzi ją studio meczowe, które poprowadzi Mikołaj Kruk. Samo spotkanie można też oglądać w internecie na stronie internetowej ElevenSports.pl oraz na platformie Polsat Box Go.
