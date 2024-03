Juventus – Genoa: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

Juventus – Genoa: typy i kursy na mecz Serie A. Juve chce się zrehabilitować za ostatnie nie najlepsze występy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w najbliższą niedzielę, 17 marca o godzinie 12:30

PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus FC Genoa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 16:08 .

Juventus – Genoa, typy i przewidywania

Juventus w niedzielę po południu na Allianz Stadium podejmie Genoę w spotkaniu 29. kolejki Serie A. Stara Dama przed tą serią gier zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale raczej nie powalczy o mistrzowo Włoch, ponieważ Inter Mediolan ma siedemnastopunktową przewagę. Czerwono-Niebiescy plasują się natomiast na jedenastej pozycji i w tym momencie nie muszą drżeć o utrzymanie. Czy gospodarze wywiążą się z roli faworyta?

W dwóch ostatnich spotkaniach między tymi ekipami oglądaliśmy bramki z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Przemysław Langier, największy kibic Juventusu w naszej redakcji, stawia w tym meczu na zwycięstwo Juventusu i powyżej 1,5 gola w spotkaniu. Wywiady i wnikliwe analizy Przemka publikujemy w dziale Premium na Goal.pl. Z kolei, “Przemowa” oraz “Tętno piłki” to formaty, które znajdziecie na naszym kanale na YT. Typ Przemysława Langiera: wygrana Juventusu i powyżej 1,5 bramki w spotkaniu.

Juventus – Genoa, sytuacja kadrowa

Juventus FC Zawodnik Powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Carlos Alcaraz Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024

Paul Pogba (zawieszenie za doping)

Nicolo Fagioli (zawieszeni za hazard)

Genoa Zawodnik Powrót Alan Matturro Uraz mięśnia Niepewny Aaron Martin Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Stefano Sabelli Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Juventus – Genoa, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego na ligowych boiskach ostatnio zremisowali 2:2 z Atalantą Bergamo, a wcześniej przegrali 1:2 w meczu na szczycie przeciwko Napoli. Genoa w tym samym czasie poniosła dwie porażki – 2:3 z Monzą oraz 1:2 z Interem Mediolan.

Juventus – Genoa, historia

Juventus dominuje nad Genoą w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy bowiem aż trzy wygrane Bianconerich, jeden triumf Rossoblu oraz jeden remis.

Juventus – Genoa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Juventusu wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Genoi to mniej więcej 7.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.15. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Juventus – Genoa, przewidywane składy

Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Genoa Alberto Gilardino Juventus FC Massimiliano Allegri 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Genoa Alberto Gilardino Rezerwowi ▼ 11 Filip Kostic 12 Alex Sandro 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 18 Moise Kean 20 Fabio Miretti 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 33 Tiago Djaló 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge 99 Simone Scaglia 2 Morten Thorsby 5 Emil Bohinen 8 Kevin Strootman 9 Vitinha 14 Alessandro Vogliacco 16 Nicola Leali 18 Caleb Ekuban 23 Giorgio Cittadini 30 David Ankeye 39 Daniele Sommariva 53 Tommaso Pittino

Juventus – Genoa, kto wygra?

Juventus – Genoa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Allianz Stadium już w najbliższą niedzielę, 17 marca o godzinie 12:30.

