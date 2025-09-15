Juventus FC – Borussia Dortmund, typy bukmacherskie
Juventus we wtorkowy wieczór rozegra pierwsze spotkanie w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, mierząc się na Allianz Stadium z Borussią Dortmund. Ekipa prowadzona przez Igora Tudora ma zamiar kontynuować dobrą passę na starcie sezonu. Podobny cel mają jednak przedstawiciele Bundesligi, którzy pozostają bez porażki w tej kampanii.
Zespół z Turynu w tym sezonie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W miniony weekend Juventus odniósł triumf w prestiżowych Derby d’Italia. Z kolei niemiecka drużyna okazała się lepsza od Heidenheim.
Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą w sierpniu, choć tamta potyczka miała charakter spotkania towarzyskiego. Wówczas górą była drużyna z Allianz Stadium. Ogólnie rzecz biorąc, w starciach obu drużyn nie brakuje goli, dlatego można rozważyć scenariusz z trafieniami po obu stronach. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.
Juventus FC – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki
Zespół z Turynu podejdzie do potyczki, mając za sobą cenne zwycięstwo nad Interem Mediolan (4:3). Stara Dama wygraną zaliczyła rzutem na taśmę, gdy kapitalnym strzałem popisał się Vasilijije Andzić. Juventus jest zatem dzisiaj jedyną obok SSC Napoli ekipą w lidze włoskiej, mogącą pochwalić się passą bez porażki.
Dortmundczycy z kolei pokonali w trakcie weekendu Heindeheim (2:0). Borussia zatem wygrała drugie z rzędu spotkanie, bo wcześniej w pokonanym polu zostawiła Union Berlin (3:0). Ogólnie w tym sezonie drużyna z Niemiec wzięła udział w czterech oficjalnych spotkaniach, notując w nich trzy zwycięstwa i remis.
Juventus FC – Borussia Dortmund, historia
W meczu o stawkę obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2015 roku. Wówczas lepszy był Juventus (3:0). Ogólnie w pierwszym starciu w sezonie 2014/2015 między ekipami też lepsi byli Bianconeri (2:1).
Juventus FC – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Gospodarze według analityków bukmacherskich mają większe szanse na zwycięstwo. Typ na wygraną Juventusu został oszacowany na 2.05. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Borussii kształtuje się na poziomie 3.50 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem bukmacherów.
Juventus FC – Borussia Dortmund, kto wygra?
Juventus FC – Borussia Dortmund, przewidywane składy
W obu ekip nie wszyscy zawodnicy są zdolni do gry. Juventusu musi radzić sobie bez Arkadiusza Milika czy Flavio Conceicao. Ponadto poza grą jest Edon Zhegrova. Znacznie bardziej osłabiona będzie jednak ekipa Niko Kovaca. Borussia nie będzie mogła liczyć na Nico Schlotterbecka, Niklasa Sule, Emre Cana, Juliana Brandta czy Juliena Duranville’a i Fabio Silvy.
|1Matia Perin
|9Dusan Vlahović
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|20Loïs Openda
|22Weston McKennie
|23Carlo Pinsoglio
|24Daniele Rugani
|27Andrea Cambiaso
|40Jonas Rouhi
|41Javier Gil Puche
|6Salih Özcan
|7Jobe Bellingham
|17Carney Chukwuemeka
|20Marcel Sabitzer
|30Patrick Drewes
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|39Filippo Mane
|42Almugera Kabar
|49Yannik Lührs
Juventus FC – Borussia Dortmund, transmisja meczu
Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Juventus – Borussia Dortmund będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 2. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Ponadto potyczkę będzie można też śledzić w internecie w usłudze streaminagowej CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.
