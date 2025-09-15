Juventus - Borussia to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Sprawdź typy i kursy na spotkanie na Allianz Stadium.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus FC – Borussia Dortmund, typy bukmacherskie

Juventus we wtorkowy wieczór rozegra pierwsze spotkanie w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, mierząc się na Allianz Stadium z Borussią Dortmund. Ekipa prowadzona przez Igora Tudora ma zamiar kontynuować dobrą passę na starcie sezonu. Podobny cel mają jednak przedstawiciele Bundesligi, którzy pozostają bez porażki w tej kampanii.

Zespół z Turynu w tym sezonie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W miniony weekend Juventus odniósł triumf w prestiżowych Derby d’Italia. Z kolei niemiecka drużyna okazała się lepsza od Heidenheim.

Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą w sierpniu, choć tamta potyczka miała charakter spotkania towarzyskiego. Wówczas górą była drużyna z Allianz Stadium. Ogólnie rzecz biorąc, w starciach obu drużyn nie brakuje goli, dlatego można rozważyć scenariusz z trafieniami po obu stronach. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Juventus FC – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Zespół z Turynu podejdzie do potyczki, mając za sobą cenne zwycięstwo nad Interem Mediolan (4:3). Stara Dama wygraną zaliczyła rzutem na taśmę, gdy kapitalnym strzałem popisał się Vasilijije Andzić. Juventus jest zatem dzisiaj jedyną obok SSC Napoli ekipą w lidze włoskiej, mogącą pochwalić się passą bez porażki.

Dortmundczycy z kolei pokonali w trakcie weekendu Heindeheim (2:0). Borussia zatem wygrała drugie z rzędu spotkanie, bo wcześniej w pokonanym polu zostawiła Union Berlin (3:0). Ogólnie w tym sezonie drużyna z Niemiec wzięła udział w czterech oficjalnych spotkaniach, notując w nich trzy zwycięstwa i remis.

Juventus FC – Borussia Dortmund, historia

W meczu o stawkę obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2015 roku. Wówczas lepszy był Juventus (3:0). Ogólnie w pierwszym starciu w sezonie 2014/2015 między ekipami też lepsi byli Bianconeri (2:1).

Juventus FC – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Gospodarze według analityków bukmacherskich mają większe szanse na zwycięstwo. Typ na wygraną Juventusu został oszacowany na 2.05. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Borussii kształtuje się na poziomie 3.50 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem bukmacherów.

Juventus FC – Borussia Dortmund, kto wygra?

Juventus FC – Borussia Dortmund, przewidywane składy

W obu ekip nie wszyscy zawodnicy są zdolni do gry. Juventusu musi radzić sobie bez Arkadiusza Milika czy Flavio Conceicao. Ponadto poza grą jest Edon Zhegrova. Znacznie bardziej osłabiona będzie jednak ekipa Niko Kovaca. Borussia nie będzie mogła liczyć na Nico Schlotterbecka, Niklasa Sule, Emre Cana, Juliana Brandta czy Juliena Duranville’a i Fabio Silvy.

Juventus FC Igor Tudor Borussia Dortmund Niko Kovač Juventus FC Igor Tudor 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Gregorio 4 Gatti 3 Bremer 6 Kelly 15 Kalulu 5 Locatelli 19 Thuram 25 Mário 8 Koopmeiners 10 Yildiz 30 David 14 Beier 9 Guirassy 27 Adeyemi 24 Svensson 8 Nmecha 13 Groß 2 Couto 5 Bensebaini 3 Anton 26 Ryerson 1 Kobel 16 Gregorio 4 Gatti 3 Bremer 6 Kelly 15 Kalulu 5 Locatelli 19 Thuram 25 Mário 8 Koopmeiners 10 Yildiz 30 David 14 Beier 9 Guirassy 27 Adeyemi 24 Svensson 8 Nmecha 13 Groß 2 Couto 5 Bensebaini 3 Anton 26 Ryerson 1 Kobel 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 1 Matia Perin 9 Dusan Vlahović 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 20 Loïs Openda 22 Weston McKennie 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 27 Andrea Cambiaso 40 Jonas Rouhi 41 Javier Gil Puche 6 Salih Özcan 7 Jobe Bellingham 17 Carney Chukwuemeka 20 Marcel Sabitzer 30 Patrick Drewes 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mane 42 Almugera Kabar 49 Yannik Lührs

Juventus FC – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Juventus – Borussia Dortmund będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 2. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Ponadto potyczkę będzie można też śledzić w internecie w usłudze streaminagowej CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

