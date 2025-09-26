Juventus FC – Atalanta BC: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

00:53, 27. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Juventus w arcyciekawie zapowiadającym się starciu piątej kolejki Serie A zagra u siebie z Atalantą. Mecz zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Francisco Conceicao
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Juventus FC – Atalanta BC: przewidywania

Juventus i Atalanta zmierzą się w sobotnie popołudnie w jednym z najbardziej emocjonujących spotkań włoskiej Serie A. Stara Dama podejdzie do potyczki po pierwszej stracie punktów w tym sezonie, gdy zremisowała z Hellasem Werona.

Tymczasem ekipa z Bergamo odniosła spokojne zwycięstwo nad Torino, również mającym siedzibę w Turynie. Atalanta liczy, że w spotkaniu piątej kolejki ligi włoskiej znajdzie sposób, by odnieść kolejne zwycięstwo.

Drużyna z Allianz Stadium świetnie rozpoczęła nową kampanię, jednak gra defensywna ekipy prowadzonej przez Igora Tudora wciąż pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę, że La Dea potrafi wygrywać swoje mecze, strzelając kilka goli przy minimalnej stracie bramek, przed turyńczykami szykuje się trudne wyzwanie.

W ostatnich spotkaniach między tymi zespołami nie brakowało bramek, więc można przypuszczać, że i tym razem kibice obejrzą emocjonującą rywalizację. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Juventus FC – Atalanta BC: ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Igora Tudora jest w tej kampanii bez porażki. Juventus w tym sezonie wygrał trzy mecze i zaliczył też dwie asysty. W ostatnim czasie dzielił się punktami kolejno z Borussią Dortmund (4:4) i Hellasem Werona (1:1). Wygrał natomiast niezwykłe Derby d’Italia z Interem Mediolan (4:3).

Drużyna z Bergamo ma za sobą wygraną z Torino (3:0). Ogólnie w tej kampanii Atalanta przegrała jak dotąd tylko z PSG (0:4). W lidze włoskiej pokonała natomiast Lecce (4:1) i dzieliła się punktami z Parmą (1:1) i Pisą (1:1).

Juventus FC – Atalanta BC: historia

Obie ekipy okazję mierzyć się ze sobą po raz ostatni w sierpniu. Wówczas w potyczce kontrolnej górą był Juventus (2:1). z kolei w ostatnim oficjalnym starciu między drużynami lepsza była Atalanta, gromiąc Bianconerich (4:0).

Juventus FC – Atalanta BC: kto wygra?

Juventus FC – Atalanta BC: przewidywane składy

Obie ekipy nie będą mogły wystąpić w optymalnych zestawieniach. Juventus nie może skorzystać z usług Fabio Mirettiego i Arkadiusza Milika. Z kolei w Atalancie poza grą są: Sead Kolasinac, Mitchel Bakker, Ederson oraz Charles De Ketelaere.

Juventus FC – Atalanta BC: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Juventusu kształtuje się na poziomie 1.48-1.56. Remis wyceniono na 3.73-4.15. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Atalanty oszacowano na 5.75-6.90 i to najmniej realna opcja.

Juventus FC – Atalanta BC: transmisja

Sobotnia rywalizacja na Allianz Stadium będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Hellas Werona – Juventus zacznie się o godzinie 18:00 i będzie można ją zobaczyć na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak. Ponadto spotkanie będzie dostępne w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i ElevenSports.pl. Mecz będzie dostępny również na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

