Jagiellonia Białystok – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2026)

Jagiellonia Białystok zagra u siebie z GKS-em Katowice w zaległej 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (17 marca) o godz. 19:00. Zespół Adriana Siemieńca nie wygrał w lidze od pięciu spotkań.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – GKS Katowice: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok podejmie GKS Katowice w zaległym meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasa. Duma Podlasia od ponad miesiąca czeka na ligowe zwycięstwo i coraz mocniej czuje oddech rywali w czołówce tabeli. Zespół Adriana Siemieńca zajmuje trzecie miejsce, jednak ostatnie tygodnie nie rozpieszczają kibiców w Białymstoku. Kilka dni temu niespodziewanie przegrał u siebie z Piastem Gliwice. Teraz nadarza się okazja do szybkiej rehabilitacji.

Do Białegostoku przyjeżdża drużyna będąca na wyraźnej fali. GKS wygrał trzy spotkania z rzędu i dzięki temu wskoczył już na szóste miejsce w tabeli. Katowiczanie pokazali wiosną, że potrafią punktować na wyjazdach. Triumfowali m.in. w Radomiu i Lubinie. Z jednej strony Jaga chce wrócić na zwycięską ścieżkę, z drugiej GieKSa jest rozpędzona. Uważam, że żadna ze stron nie zdoła przechylić szali na swoją korzyść. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – GKS Katowice: ostatnie wyniki

W minioną sobotę Jagiellonia uległa u siebie Piastowi (1:2), a honorową bramkę zdobył Jesus Imaz. Dla hiszpańskiego napastnika było to już 108. trafienie w historii rozgrywek Ekstraklasy. Ostatnie tygodnie nie są jednak dla Dumy Podlasia najłatwiejsze. Wcześniej Białostoczanie przegrali z Lechią (0:3), a także zremisowali z Legią Warszawa (2:2). W rewanżu ćwierćfinału Ligi Konferencji pokonali na wyjeździe Fiorentinę (4:2), jednak mimo efektownego zwycięstwa nie zdołali odrobić strat z pierwszego spotkania. Jeszcze w lutym Jagiellonia podzieliła się punktami z Radomiakiem (1:1).

GieKSa w ostatniej kolejce pewnie pokonała Lechię (2:0) po trafieniach Mateusza Wdowiaka i Ilji Szkurina. Wcześniej Katowiczanie ograli również Radomiaka Radom (1:0), a po serii rzutów karnych wyeliminowali Widzew Łódź w ćwierćfinale Puchar Polski. W poprzednim miesiącu ekipa Rafała Góraka potrafiła też wygrać derbowe starcie z Górnikiem Zabrze (3:1). Zaliczyła również potknięcie z Arką Gdynia, ulegając na wyjeździe (1:2).

Jagiellonia – GKS Katowice: historia

W grudniu obje drużyny spotkały w 1/8 finału STS Pucharu Polski. GieKSa niespodziewanie ograła Jagiellonię (3:1). Bartosz Nowak strzelił dwa gole i zanotował asystę. W poprzedniej kampanii ligowej Katowiczanie przegrali w Białymstoku (0:1), a na własnym stadionie wygrali (3:1).

Jagiellonia – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów Jagiellonia wyrasta na faworyta wtorkowej rywalizacji. Kursy na zwycięstwo Dumy Podlasia wynoszą w granicach 1.75-1.80. Z kolei triumf piłkarzy GKS-u Katowice jest ustalony na poziomie około 4.40.

Jagiellonia Białystok Remis GKS Katowice 1.75 3.75 4.40 1.80 3.90 4.35 1.80 3.90 4.40

Jagiellonia – GKS Katowice: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Szmyt – Pululu

GKS Katowice: Strączek – Wasielewski, Klemenz, Kuusk – Jirka, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Nowak – Szkurin

Jagiellonia – GKS Katowice: sonda

Kto wygra mecz? Jagiellonia Białystok

Będzie remis

GKS Katowice Jagiellonia Białystok

Będzie remis

GKS Katowice 0 Votes

Jagiellonia – GKS Katowice: transmisja meczu

Mecz Jagiellonia Białystok – GSK Katowice w ramach zaległej 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się we wtorek (17 marca) o godzinie 19:00. Rywalizacja będzie transmitowana na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.