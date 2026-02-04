Inter Mediolan – Torino: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2026)

Inter Mediolan - Torino: typy i kursy na mecz ćwierćfinałowy Pucharu Włoch, Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w środę (4 lutego) o godzinie 21:00.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucić

Inter – Torino, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się z Torino w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Włoch. Spotkanie to zapowiada się jako ciekawa rywalizacja, w której stawką będzie awans do półfinału krajowych rozgrywek. Nerazzurri podejdą do tego starcia w roli faworyta, licząc na wykorzystanie atutu własnego boiska i doświadczenia w meczach pucharowych. Granata natomiast spróbuje sprawić niespodziankę i wyeliminować utytułowanego rywala, co byłoby dużym sukcesem dla zespołu z Turynu.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Torino, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje wysoką formę. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Udinese, 6:2 z Pisą, 2:0 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów oraz 2:0 Cremonese), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Arsenalem w Lidze Mistrzów).

Torino natomiast jest daleko od formy. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Marco Baroniego odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Romą w Pucharze Włoch i 1:0 z Lecce), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Atalantą Bergamo, 0:2 z Romą oraz 0:6 z Como).

Inter – Torino, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Torino ma długą i bogatą historię, sięgającą początków rozgrywek Serie A. W pierwszej połowie XX wieku to właśnie Torino należało do ligowej elity, regularnie rywalizując z mediolańskim klubem o najwyższe cele. Z biegiem lat przewaga coraz wyraźniej przechylała się na stronę Interu, który częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich pojedynków. Mimo zmieniających się realiów oba zespoły do dziś toczą zacięte mecze, a ich starcia pozostają ważnym elementem historii włoskiego futbolu.

Inter – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 9.75.

Inter – Torino, kto wygra?

Inter – Torino, przewidywane składy

Inter Mediolan: Martinez – Bisseck, de Vrij, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sucić, Carlos Augusto – Bonny, Lautaro

Torino: Paleari – Tameze, Coco, Maripan – Lazaro, Vlasić, Ilkhan, Casadei, Pedersen – Zapata, Adams

Inter – Torino, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

