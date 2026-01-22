Inter Mediolan – Pisa SC: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2026)

Inter Mediolan - Pisa SC: typy i kursy na mecz 22. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w piątek (23 stycznia) o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter – Pisa, typy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie Interu Mediolan z Pisą SC w ramach 22. kolejki Serie A zapowiada się jako starcie zespołów o zupełnie odmiennych celach na obecny sezon. Nerazzurri przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta, licząc na potwierdzenie swojej jakości przed własną publicznością. Dla Pisy będzie to natomiast wymagający sprawdzian i okazja, by zaprezentować się z dobrej strony na tle jednego z gigantów włoskiego futbolu. Choć historia i potencjał wyraźnie przemawiają za Interem, ligowe realia niejednokrotnie pokazywały, że takie spotkania potrafią przynieść niespodziewane emocje.

Ja uważam, że tego dnia obaj bramkarze zakończą mecz bez czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Inter – Pisa, ostatnie wyniki

Inter Mediolan od początku sezonu utrzymują równą formę. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Parmą, 1:0 z Lecce oraz 1:0 z Udinese), zaliczyli jeden remis (2:2 z Napoli), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Arsenalem w Lidze Mistrzów).

Pisa SC natomiast notuje serię meczów bez zwycięstwa. W pięciu ostatnich spotkaniach beniaminek Serie A zaliczył trzy remisy (1:1 z Genoą, 2:2 z Udinese oraz 1:1 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Juventusem i 0:3 z Como).

Inter – Pisa, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Pisą SC ma zdecydowanie bardziej epizodyczny charakter i wynika głównie z okresowych występów Pisy w Serie A. W latach 80. i na początku 90. oba zespoły mierzyły się ze sobą regularniej, a Inter zazwyczaj potwierdzał swoją dominację. Dla Pisy każde starcie z mediolańskim gigantem było jednak prestiżowym wydarzeniem i okazją do sprawienia niespodzianki. Choć w ostatnich dekadach ich drogi rzadko się krzyżowały, mecze Interu z Pisą pozostają ciekawym wspomnieniem z historii włoskiej ligi.

Inter – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 17.0.

Inter – Pisa, przewidywane składy

Inter – Pisa, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Pisa SC będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

