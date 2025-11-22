Inter Mediolan – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Inter – Milan, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór dojdzie do hitowego spotkania w ramach 12. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan podejmie AC Milan. Rywalizacja derbowa od zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. Nie tylko te na boisku. Nie inaczej będzie tym razem. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli i poważnie liczą się w walce o Scudetto. Spotkanie na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że niedzielna rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Cristiana Chivu. Mój typ: wygrana Interu
Inter – Milan, ostatnie wyniki
Inter Mediolan znajduje się w dobrej formie. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu Nerazzurrich kończyło się czterema zwycięstwami (3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona, 2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów oraz 2:0 z Lazio), a także jedną porażką (1:3 z Napoli).
AC Milan nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Massimiliano Allegriego wygrali bowiem dwa mecze (2:1 z Fiorentiną i 1:0 z Romą), a także zanotowali trzy remisy (2:2 z Pisą, 1:1 z Atalantą Bergamo oraz 2:2 z Parmą).
Inter – Milan, historia
Rywalizacja Interu z Milanem, czyli Derby della Madonnina, to jedna z najbardziej zażartych i emocjonujących spotkań we włoskim futbolu, sięgająca początków XX wieku. W poprzednim sezonie zespoły spotkały się aż cztery razy — dwukrotnie w Serie A i dwukrotnie w Pucharze Włoch. W lidze Rossoneri wygrali pierwszy mecz 3:2, natomiast w rewanżu padł remis 1:1. W Coppa Italia pierwsze starcie zakończyło się również remisem 1:1, ale w rewanżu triumfowali już Nerazzurri, wygrywając 3:0.
Inter – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.98. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.80.
Inter – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu 67%
- remisem 0%
- wygraną Milanu 33%
3+ Votes
Inter – Milan, przewidywane składy
Inter – Milan, transmisja meczu
Spotkanie Inter Mediolan – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
