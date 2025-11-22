Inter Mediolan – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Inter Mediolan - AC Milan: typy i kursy na mecz 12. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w niedzielę (23 listopada) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Milan, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do hitowego spotkania w ramach 12. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan podejmie AC Milan. Rywalizacja derbowa od zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. Nie tylko te na boisku. Nie inaczej będzie tym razem. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli i poważnie liczą się w walce o Scudetto. Spotkanie na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że niedzielna rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Cristiana Chivu. Mój typ: wygrana Interu

Inter – Milan, ostatnie wyniki

Inter Mediolan znajduje się w dobrej formie. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu Nerazzurrich kończyło się czterema zwycięstwami (3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona, 2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów oraz 2:0 z Lazio), a także jedną porażką (1:3 z Napoli).

AC Milan nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Massimiliano Allegriego wygrali bowiem dwa mecze (2:1 z Fiorentiną i 1:0 z Romą), a także zanotowali trzy remisy (2:2 z Pisą, 1:1 z Atalantą Bergamo oraz 2:2 z Parmą).

Inter – Milan, historia

Rywalizacja Interu z Milanem, czyli Derby della Madonnina, to jedna z najbardziej zażartych i emocjonujących spotkań we włoskim futbolu, sięgająca początków XX wieku. W poprzednim sezonie zespoły spotkały się aż cztery razy — dwukrotnie w Serie A i dwukrotnie w Pucharze Włoch. W lidze Rossoneri wygrali pierwszy mecz 3:2, natomiast w rewanżu padł remis 1:1. W Coppa Italia pierwsze starcie zakończyło się również remisem 1:1, ale w rewanżu triumfowali już Nerazzurri, wygrywając 3:0.

Inter – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.98. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.80.

Inter – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Milanu wygraną Interu 67%

remisem 0%

wygraną Milanu 33% 3+ Votes

Inter – Milan, przewidywane składy

Inter – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

