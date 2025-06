Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: typy, kursy, zapowiedź (21.06.2025)

Inter Mediolan - Urwa Reds Diamonds: Na zdjęciu: Maciej Skorża

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: przewidywania

To chyba będzie najbardziej polski mecz w tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata. Wszystko wskazuje bowiem na to, że na murawie w barwach Interu Mediolan powinien pojawić się Nicola Zalewski, a z kolei na ławce trenerskiej zespołu Urawy Reds Diamonds zasiądzie Maciej Skorża, który łączony jest z objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Będzie miał więc okazje podglądać grę być może swojego przyszłego podopiecznego. Jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego, to kapitan reprezentacji Polski nadal walczy o powrót na boisko po ostatniej kontuzji.

Nie ma jednak wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tego meczu są Włosi, którzy powinni poradzić sobie dość łatwo ze zdecydowanie słabszym jakościowo zespołem z Azji. Wskazuje na to wiele obiektywnych czynników, a i bukmacherzy są pod tym względem zdecydowani i bezwzględni.

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: ostatnie mecze

Dla obu tych zespołów będzie to już drugi mecz podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. W pierwszym starciu turnieju piłkarze Interu Mediolan podzielili się punktami z ekipą Monterrey. Wówczas było 1:1, a z ławki w tym starciu wszedł w drugiej połowie Nicola Zalewski. Był to pierwszy oficjalny mecz mediolańczyków pod pamiętnego finału Ligi Mistrzów, w którym przegrali z PSG aż 0:5.

Z kolei zespół Urawy Reds Diamonds przegrał w pierwszym starciu z ekipą River Plate 1:3. Drużyna Macieja Skorży zaprezentowała się słabo na tle zespołu z Ameryki Południowej i zasłużenie przegrała. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do innych, piłkarze z Japonii mieli mniej czasu na regenerację, bowiem swój ostatni mecz rozegrali 1 czerwca.

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: historia

Oba te zespoły przy okazji sobotniego starcia spotkają się ze sobą pierwszy raz w historii.

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: kto wygra?

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Interu Mediolan. Kurs na zwycięstwo zespołu z Włoch wynosi mniej więcej 1.20. Z kolei remis wyceniany jest na około 7.25. Jeśli chcemy jednak zagrać na zwycięstwo zespołu z Japonii, a więc Urawy Red Diamonds, to możemy to zrobić aż za kurs 15.00

Inter Mediolan Urawa Red Diamonds 1.23 6.90 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 20 czerwca 2025 21:52 .

Inter Mediolan – Urwa Reds Diamonds: transmisja TV

Ten mecz będzie transmitowany w Polsce tylko przez platformę DAZN. Istnieje jednak opcja skorzystania także z usługi bukmachera Superbet, który pokaże wszystkie mecze tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata.

