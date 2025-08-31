Inter Mediolan – Udinese: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Inter Mediolan po świetnym starcie sezonu podejmie u siebie Udinese. W drużynie gości występuje dwóch Polaków - Jakub Piotrowski i Adam Buksa. Sprawdź typy na mecz Inter - Udinese.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram / Lautaro Martinez

Inter – Udinese: typy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę poprzedni mecz, Inter Mediolan będzie murowanym faworytem rywalizacji z Udinese. Nerazzurri udowodnili, że są w formie na początku sezonu, aplikując przeciwnikom aż pięć goli. W niedzielnym starciu powinni dyktować tempo gry, co powinno przełożyć się na przynajmniej dwa gole. Dodatkowo warto podbić kurs, stawiając, że gospodarze wygrają. Mój typ: Inter i powyżej 1.5 goli.

STS 1.47 Inter wygra i powyżej 1.5 goli Zagraj!

Inter – Udinese: ostatnie wyniki

Przed tygodniem na start Serie A podopieczni Cristiana Chivu pokazali siłę w konfrontacji z Torino, wygrywając aż (5:0). Dubletem popisał się Marcus Thuram, a bramkę i asystę zaliczył Lautaro Martinez. Wspaniały debiut w lidze włoskiej zanotował Luka Sucić, którego media nazwały nowym Marcelo Brozoviciem. Zanim mediolańczycy rozpoczęli rozgrywki ligowe, wygrali trzy mecze sparingowe z Olympiakosem, Monzą i Monaco. Wcześniej brali udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, lecz odpadli na etapie 1/8 finału.

Udinese ma za sobą już dwa oficjalne mecze w sezonie 2025/2026. Na początek zespół Kosty Runjaicia pokonał Carrarese (2:0) w 1/32 finału Pucharu Włoch. Z kolei w 1. kolejce Serie A grając przed własną publicznością podzielili się punktami z Hellasem Werona (1:1). W drugiej połowie na boisku pojawił się Jakub Piotrowski. W najbliższym meczu niewykluczone, że okazję do debiutu otrzyma także drugi polski piłkarz – Adam Buksa.

Inter – Udinese: historia

Udinese nie ma szczęścia w bezpośrednich meczach z Interem Mediolan. Dowodzi tego fakt, że wszystkie pięć poprzednich pojedynków zakończyło się zwycięstwem Il Biscione. W poprzednim sezonie drużyna ze stolicy mody wygrała (2:0 i 2:1). Po raz ostatni ekipa z Udine była w stanie wygrać bezpośredni mecz w 2022 roku, pokonując Nerazzurrich u siebie (3:1).

Inter – Udinese: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu będzie Inter Mediolan. Bukmacherzy przewidują, że Nerazzurri bez problemów poradzą sobie z Udinese, czego dowodem jest różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Współczynnik na wygraną gospodarzy wynosi ok. 1.33, zaś w przypadku gości ok. 9.10.

Z kodem promocyjnym GOALPROMO możesz odebrać przy rejestracji w STS bonus powitalny 660 zł.

Inter – Udinese: kto wygra?

Kto wygra mecz? Inter Mediolan

Remis

Udinese Inter Mediolan 100%

Remis 0%

Udinese 0% 1+ Votes

Inter – Udinese: przewidywane składy

Inter: Sommer – Pavard Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez

Udinese: Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Atta, Zemura – Iker Bravo, Davis

Inter – Udinese: transmisja meczu

Mecz Inter Mediolan – Udinese odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadio Giuseppe Meazza. Transmisja spotkania będzie dostępna na żywo w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w internecie na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.