Inter Mediolan zmierzy się z Udinese przed własną publicznością w 2. kolejce Serie A. Spotkanie odbędzie się w niedzielę wieczorem (31 sierpnia) o godzinie 20:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Inter - Udinese.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Udinese: gdzie oglądać?

Inter Mediolan ma za sobą fantastyczny start, ponieważ wygrali z Torino aż (5:0). Z kolei Udinese nieco rozczarowało swoich fanów, tracąc punkty w konfrontacji z Hellasem Werona (1:1). Niekwestionowanym faworytem rywalizacji będą Nerazzurri. Warto dodać, że na boisku możemy zobaczyć trzech reprezentantów Polski. Po stronie gospodarzy w kadrze znajdzie się Piotr Zieliński, a po stronie gości Jakub Piotrowski i Adam Buksa.

Inter – Udinese: transmisja w TV

Mecz Inter – Udinese odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Starcie skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Inter – Udinese: transmisja online

Serie A w sezonie 2025/2026 można oglądać także online. Starcie Inter – Udinese będzie transmitowane na żywo na stronie elevensports.pl.

Inter – Udinese: kto wygra?

Inter – Udinese: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania na Giuseppe Meazza będzie Inter Mediolan. Bukmacherzy nie wierzą w remis czy zwycięstwo Udinese, co potwierdza różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2. Każdy inny wynik niż triumf Il Biscione będzie niespodzianką.

Inter Mediolan Udinese 1.33 5.60 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 13:32 .

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Udinese? Transmisja spotkania zostanie przeprowadzona na kanale Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Udinese? Mecz odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadio Giuseppe Meazza.

