Inter – Udinese: gdzie oglądać?
Inter Mediolan ma za sobą fantastyczny start, ponieważ wygrali z Torino aż (5:0). Z kolei Udinese nieco rozczarowało swoich fanów, tracąc punkty w konfrontacji z Hellasem Werona (1:1). Niekwestionowanym faworytem rywalizacji będą Nerazzurri. Warto dodać, że na boisku możemy zobaczyć trzech reprezentantów Polski. Po stronie gospodarzy w kadrze znajdzie się Piotr Zieliński, a po stronie gości Jakub Piotrowski i Adam Buksa.
Inter – Udinese: transmisja w TV
Mecz Inter – Udinese odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2. Starcie skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.
Inter – Udinese: transmisja online
Serie A w sezonie 2025/2026 można oglądać także online. Starcie Inter – Udinese będzie transmitowane na żywo na stronie elevensports.pl.
Inter – Udinese: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Inter Mediolan
- Remis
- Udinese
0 Votes
Inter – Udinese: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem spotkania na Giuseppe Meazza będzie Inter Mediolan. Bukmacherzy nie wierzą w remis czy zwycięstwo Udinese, co potwierdza różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2. Każdy inny wynik niż triumf Il Biscione będzie niespodzianką.
Z kodem promocyjnym GOALPL przy rejestracji w Betclic możesz odebrać bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.
Transmisja spotkania zostanie przeprowadzona na kanale Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadio Giuseppe Meazza.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.