Inter Mediolan – US Lecce: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2026)

Inter Mediolan - US Lecce: typy i kursy na zagległy mecz 16. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w środę (14 stycznia) o godzinie 20:45.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Lecce, typy bukmacherskie

W środowy wieczór swoje kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z US Lecce w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A. Będzie to starcie zespołów z dwóch odległych końców tabeli. Nerazzurri zasiadają bowiem na fotelu lidera. Goście natomiast znajdują się tuż nad strefą spadkową. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle ciekawie, choć będzie to starcie Dawida z Goliatem.

Ja uważam, że tego dnia obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta.

Inter – Lecce, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje całkiem dobrą formę. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść trzy zwycięstwa (1:0 z Atalantą Bergamo, 3:1 z Bologną oraz 2:0 z Parmą), zaliczyli jeden remis (2:2 z Napoli), a także ponieśli jedną porażkę (po rzutach karnych z Bologną w półfinale Superpucharu Włoch).

US Lecce natomiast gra bardzo słabo. Goście środowego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Pisą), zaliczyli jeden remis (1:1 z Juventusem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:3 z Como, 0:2 z Romą i 1:2 z Parmą).

Inter – Lecce, historia

Rywalizacja między Interem Mediolan a Lecce od początku miała wyraźnie jednostronny charakter ze względu na różnicę potencjałów sportowych obu klubów. Pierwsze ligowe mecze Interu z Lecce odbywały się w okresach, gdy Lecce pojawiało się w Serie A raczej epizodycznie. Inter w większości spotkań narzucał swój styl gry i regularnie sięgał po zwycięstwa. Dla Lecce pojedynki z Interem były ważnym testem formy i okazją do zaprezentowania się na tle utytułowanego rywala.

Inter – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 20.0.

Inter – Lecce, kto wygra?

Inter – Lecce, przewidywane składy

Inter – Lecce, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Eleven Sports 2, a także Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także dzięki usługom Polsat Box Go oraz STS TV.

