Inter Mediolan – Kajrat Ałmaty: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2025)

Inter Mediolan - Kajrat Ałmaty: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w środę (5 listopada) o godzinie 21:00.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucić

Inter – Kajrat, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z Kajratem Ałmaty w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Ubiegłoroczni finaliści Champions League są zdecydowanym faworytem tego starcia. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać drużyny z Kazachstanu. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w środowym spotkaniu na listę strzelców wpisze się Ange Bonny. Mój typ: Ange Bonny strzeli gola

Kacper STS 1.50 Ange Bonny strzeli gola Zagraj!

Inter – Kajrat, ostatnie wyniki

Inter Mediolan imponuje formą. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu podopiecznych Cristiana Chivu kończyło się czterema zwycięstwami (1:0 z AS Romą, 4:0 z Royale Union w Lidze Mistrzów, 3:0 z Fiorentiną oraz 2:1 z Hellasem Verona) i jedną porażką (1:3 z SSC Napoli).

Kajrat Ałmaty natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem ostatnich spotkań. Kazachowie odnieśli dwa zwycięstwa (5:0 z Zhetysu i 1:0 z Kyzylzhar), zanotowali dwa remisy (0:0 z Pafos w Lidze Mistrzów oraz 1:1 z FC Astaną), a także ponieśli jedną porażkę (0:5 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).

Inter – Kajrat, historia

Środowe spotkanie będzie pierwszym w historii meczem między tymi drużynami. Dotychczas Inter Mediolan i Kajrat Ałmaty nie mieli okazji zmierzyć się ze sobą.

Inter – Kajrat, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.05. W przypadku zwycięstwa Kajrat Ałmaty natomiast sięga aż 43.0.

Inter Mediolan Kajrat Ałmaty 1.05 16.0 43.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 18:58 .

Inter – Kajrat, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Kajrat wygraną Interu

remisem

wygraną Kajrat 0 Votes

Inter – Kajrat, przewidywane składy

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, Bisseck, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucić, Dimarco – Lautaro, Bonny

Kajrat Ałmaty: Anarbekov – Tapalov, Martinovic, Sorokin, Mata – Arad, Glazer – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Satpaev

Inter – Kajrat, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Kajrat Ałmaty będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

