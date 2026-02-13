Inter Mediolan – Juventus Turyn: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2026)

Inter Mediolan podejmie Juventus Turyn w hicie 25. kolejki Serie A. Starcie rozpocznie się w sobotę (14 lutego) o godz. 20:45. Gospodarze chcą umocnić swoją pozycję w walce o mistrzostwo Włoch.

Inter – Juventus: typy bukmacherskie

Inter Mediolan podejmie Juventus Turyn w najciekawszym meczu 25. kolejki Serie A. Nerazzurri są liderem tabeli i mają już osiem punktów przewagi nad drugim Milanem. Drużyna Cristiana Chivu w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyła aż 13 bramek. W bardzo dobrej dyspozycji znajduje się również Piotr Zieliński, który odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole.

Stara Dama plasuje się obecnie na czwartej lokacie i walczy o miejsce premiowane awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zawodnicy Luciano Spallettiego mają przed sobą wymagający okres, ponieważ w fazie play-off Champions League zmierzą się z Galatasaray Stambuł. Warto podkreślić, że Juventus dobrze radzi sobie na wyjazdach w lidze. W pięciu ostatnich spotkaniach poza własnym stadionem odniósł aż cztery zwycięstwa. Obie drużyny prezentują wysoki poziom w ostatnim czasie. Uważam, że mecz zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Inter – Juventus: ostatnie wyniki

Nerazzurri są w znakomitej formie – wygrali pięć meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W poprzedni weekend rozbili Sassuolo (5:0). W ćwierćfinale Pucharu Włoch pokonali Torino (2:1), a w Serie A wygrali także z Cremonese (2:0). W Lidze Mistrzów ograli Borussię Dortmund (2:0), a w innym ligowym spotkani wygrali z Pisą (6:2).

Juventus w ostatniej kolejce uratował punkt w dramatycznych okolicznościach. Pierre Kalulu trafił do siatki w 96. minucie meczu z Lazio Rzym, ustalając wynik na (2:2). Wcześniej Stara Dama doznała dotkliwej porażki w ćwierćfinale Pucharu Włoch z Atalantą Bergamo (0:3). W rozgrywkach ligowych pokonała Parmę (4:1), zremisowała z AS Monaco (0:0) w Lidze Mistrzów oraz odniosła efektowne zwycięstwo nad SSC Napoli (3:0).

Inter – Juventus: historia

Piłkarze Juventusu w pierwszej części ligowej kampanii pokonali Inter (4:3) po bramce w 91. minucie. Bohaterem Starej Damy w Turynie był Czarnogórzec Vasilije Adzić, który trafił do siatki. W zeszłym sezonie w Mediolanie padł remis (4:4), a w stolicy Piemontu górą byli gospodarze, którzy wygrali (1:0) po golu Francisco Conceicao.

Inter – Juventus: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego hitu 25. kolejki Serie A jest Inter. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.95. Zwycięstwo zawodnik Juventusu Turyn jest na poziomie 4.10, a remis 3.45.

Inter Mediolan Remis Juventus FC 1.95 3.25 4.00 1.95 3.35 4.10 1.95 3.35 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 21:13

Inter – Juventus: przewidywane składy

Inter Mediolan: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Susić, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Bonny

Juventus Turyn: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – Zhegrova, McKennie, Yildiz – David

Inter – Juventus: transmisja meczu

Mecz Inter – Juventus w ramach 25. kolejki Serie A odbędzie się w sobotę (14 lutego). Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

