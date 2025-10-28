Inter Mediolan – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Inter – Fiorentina, typy bukmacherskie
W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Fiorentinę. Drużyny obecnie znajdują się w kompletnie innym położeniu. Nerazzurri wreszcie zaczęli grać na swoim poziomie. Podopieczni Stefano Piolego natomiast są największym rozczarowaniem trwającej kampanii. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że środowe spotkanie zakończy się po myśli wicemistrzów Włoch. Mój typ: wygrana Interu
Inter – Fiorentina, ostatnie wyniki
Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese, 1:0 z AS Romą i 4:0 z Royale Union w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Napoli).
Fiorentina natomiast od początku sezonu zawodzi. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu Violi kończyło się dwoma zwycięstwami (2:0 z Sigmą Ołumeniec w Lidze Konferencji i 3:0 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji), jednym remisem (2:2 z Bologną), a także dwoma porażkami (1:2 z Romą oraz 1:2 z Milanem).
Inter – Fiorentina, historia
Rywalizacja Interu z Fiorentiną to jeden z ciekawszych klasyków włoskiej Serie A, często przynoszący emocje i niespodziewane wyniki. Oba kluby mają bogatą historię i od lat rywalizują o czołowe miejsca w lidze. W poprzednim sezonie doszło do wymiany ciosów — we Florencji sensacyjnie triumfowała Fiorentina 3:0, pokazując świetną formę na własnym stadionie. W rewanżu w Mediolanie górą byli już Nerazzurri, którzy zwyciężyli 2:1, potwierdzając swoją klasę przed własną publicznością
Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 8.25.
Inter – Fiorentina, kto wygra?
Inter – Fiorentina, przewidywane składy
|6Stefan de Vrij
|7Piotr Zieliński
|11Luis Henrique
|16Davide Frattesi
|17Andy Diouf
|30Carlos Augusto
|31Yann Aurel Bisseck
|40Alessandro Calligaris
|94Francesco Pio Esposito
|1Luca Lezzerini
|7Simon Sohm
|9Edin Dzeko
|11Abdelhamid Sabiri
|15Pietro Comuzzo
|22Jacopo Fazzini
|24Amir Richardson
|26Mattia Viti
|27Cher Ndour
|29Niccolo Fortini
|30Tommaso Martinelli
|60Eddy Kouadio
|65Fabiano Parisi
|91Roberto Piccoli
Inter – Fiorentina, transmisja meczu
Spotkanie Inter Mediolan – Fiorentina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
