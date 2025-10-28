Inter Mediolan – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2025)

Inter Mediolan - ACF Fiorentina: typy i kurs na mecz 9. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w środę (29 października) o godzinie 20:45.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Ange-Yoan Bonny

Inter – Fiorentina, typy bukmacherskie

W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Fiorentinę. Drużyny obecnie znajdują się w kompletnie innym położeniu. Nerazzurri wreszcie zaczęli grać na swoim poziomie. Podopieczni Stefano Piolego natomiast są największym rozczarowaniem trwającej kampanii. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że środowe spotkanie zakończy się po myśli wicemistrzów Włoch. Mój typ: wygrana Interu

Inter – Fiorentina, ostatnie wyniki

Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese, 1:0 z AS Romą i 4:0 z Royale Union w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Napoli).

Fiorentina natomiast od początku sezonu zawodzi. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu Violi kończyło się dwoma zwycięstwami (2:0 z Sigmą Ołumeniec w Lidze Konferencji i 3:0 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji), jednym remisem (2:2 z Bologną), a także dwoma porażkami (1:2 z Romą oraz 1:2 z Milanem).

Inter – Fiorentina, historia

Rywalizacja Interu z Fiorentiną to jeden z ciekawszych klasyków włoskiej Serie A, często przynoszący emocje i niespodziewane wyniki. Oba kluby mają bogatą historię i od lat rywalizują o czołowe miejsca w lidze. W poprzednim sezonie doszło do wymiany ciosów — we Florencji sensacyjnie triumfowała Fiorentina 3:0, pokazując świetną formę na własnym stadionie. W rewanżu w Mediolanie górą byli już Nerazzurri, którzy zwyciężyli 2:1, potwierdzając swoją klasę przed własną publicznością

Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 8.25.

Inter Mediolan Fiorentina 1.38 4.80 8.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 17:44 .

Inter – Fiorentina, kto wygra?

Inter – Fiorentina, przewidywane składy

Inter – Fiorentina, przewidywane składy

Inter Mediolan Cristian Chivu Fiorentina Stefano Pioli Inter Mediolan Cristian Chivu 3-5-2 Przewidywany skład Fiorentina Stefano Pioli 3-5-1-1 Przewidywany skład

Rezerwowi Inter: Stefan de Vrij, Piotr Zieliński, Luis Henrique, Davide Frattesi, Andy Diouf, Carlos Augusto, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Calligaris, Francesco Pio Esposito

Rezerwowi Fiorentina: Luca Lezzerini, Simon Sohm, Edin Dzeko, Abdelhamid Sabiri, Pietro Comuzzo, Jacopo Fazzini, Amir Richardson, Mattia Viti, Cher Ndour, Niccolo Fortini, Tommaso Martinelli, Eddy Kouadio, Fabiano Parisi, Roberto Piccoli

Inter – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Fiorentina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

