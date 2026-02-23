Inter Mediolan – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2026)

Inter Mediolan - Bodo/Glimt: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Bodo, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do rewanżowego spotkania w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Bodo/Glimt. Nerazzurri znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ w pierwszym starciu to Norwegowie triumfowali 3:1 i wypracowali solidną zaliczkę przed rewanżem. Zespół Cristiana Chivu będzie musiał odrobić straty, aby myśleć o awansie do kolejnej rundy. Bodo/Glimt natomiast przyjedzie do Włoch z zamiarem utrzymania korzystnego wyniku i sprawienia jednej z największych niespodzianek tej fazy rozgrywek.

Ja uważam, że ostatecznie w 1/8 finału zamelduje się włoską drużyna. Mój typ: awans Interu

Kacper STS 1.82 awans Interu Zagraj!

Inter – Bodo, ostatnie wyniki

Bodo/Glimt imponuje formą. Norweski zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł komplet zwycięstw (4:0 z Groningen w meczu towarzyskim, 4:1 z DVTK w meczu towarzyzkim, 3:1 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, 2:1 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów oraz 3:1 z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów).

Inter Mediolan również jest w dobrej formie. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Cristiana Chivu odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Torino w Pucharze Włoch, 5:0 z Sassuolo, 3:2 z Juventusem oraz 2:0 z Lecce), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów).

Inter – Bodo, historia

Rywalizacja pomiędzy Interem Mediolan a Bodo/Glimt nie ma długiej historii, ponieważ oba kluby przez lata występowały w różnych ligach i rzadko miały okazję mierzyć się na arenie międzynarodowej. Przez długi czas ich drogi praktycznie się nie przecinały, a starcia w europejskich pucharach należały do rzadkości. Dopiero obecna edycja Ligi Mistrzów przyniosła pierwsze bezpośrednie konfrontacje obu zespołów. Tydzień temu doszło do pierwszego w historii meczu między tymi drużynami, który zakończył się niespodziewanym triumfem Bodo/Glimt 3:1. Norweski zespół zaprezentował się bardzo dojrzale i skutecznie, sprawiając jedną z większych sensacji tej fazy rozgrywek. Rewanżowe starcie w Mediolanie będzie więc drugim rozdziałem tej krótkiej, ale już niezwykle interesującej rywalizacji, a Inter spróbuje odwrócić losy dwumeczu i potwierdzić swoją europejską renomę.

Inter – Bodo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 9.75.

Inter Mediolan Bodo/Glimt Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2026 15:32

Inter – Bodo, kto awansuje?

Który zespół awansuje? Inter

Bodo Inter

Bodo 0 Votes

Inter – Bodo, przewidywane składy

Inter – Bodo, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Bodo/Glimt obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.