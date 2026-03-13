Inter Mediolan – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Inter Mediolan - Atalanta Bergamo: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w sobotę (14 marca) o godzinie 15:00.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Inter – Atalanta, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od hitowego starcia. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Atalantą Bergamo. Oba zespoły w tym sezonie prezentują wysoki poziom i należą do ścisłej czołówki ligi, dlatego kibice mogą spodziewać się niezwykle emocjonującego widowiska. Podopieczni Cristiana Chivu będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i zrobić kolejny krok w walce o najwyższe cele. La Dea natomiast przyjedzie na Stadio Giuseppe Meazza z zamiarem sprawienia niespodzianki i udowodnienia, że potrafi rywalizować z najlepszymi.

Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu obaj golkiperzy nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Inter – Atalanta, ostatnie wyniki

Inter Mediolan obecnie nie prezentuje odpowiedniej formy. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Lecce oraz 2:0 z Genoą), zaliczyli jeden remis (0:0 z Como w Pucharze Włoch), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Milanem).

Atalanta Bergamo natomiast jest w jeszcze gorszej dyspozycji. W pięciu ostatnich spotkaniach La Dea odniosła jedno zwycięstwo (4:1 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Lazio w Pucharze Włoch i 2:2 z Udinese), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Sassuolo oraz 1:6 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Inter – Atalanta, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Atalantą Bergamo ma długą historię w rozgrywkach Serie A i sięga jeszcze pierwszej połowy XX wieku. Przez wiele lat to mediolańczycy zdecydowanie częściej wygrywali bezpośrednie spotkania i byli wyraźnym faworytem tej konfrontacji. W ostatniej dekadzie Atalanta znacząco jednak wzmocniła swoją pozycję w lidze, dzięki czemu mecze między tymi zespołami stały się znacznie bardziej wyrównane. Spotkania Interu z drużyną z Bergamo często są bardzo dynamiczne i obfitują w bramki, co sprawia, że przyciągają dużą uwagę kibiców.

Inter – Atalanta, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 5.60.

Inter Mediolan Atalanta 1.54 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 19:12

Inter – Atalanta, kto wygra?

Inter – Atalanta, przewidywane składy

Inter – Atalanta, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Atalanta Bergamo obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

