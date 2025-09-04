Holandia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

Holandia - Polska: typy, kursy i zapowiedź meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Dla Biało-czerwonych będzie to jedno z najważniejszych spotkań kwalifikacyjnych.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Holandia – Polska: typy bukmacherskie

Holandia jest w znakomitej formie i z kompletem zwycięstw otworzyła eliminacje MŚ 2026. Oranje najpierw pokonali Finlandię 2:0, a następnie rozbili Maltę aż 8:0. Memphis Depay i Donyell Malen imponują skutecznością, a drużyna Ronalda Koemana prezentuje ofensywny futbol na bardzo wysokim poziomie.

Polska natomiast ma za sobą mieszane wyniki. Zwycięstwa z Maltą (2:0) i Litwą (1:0) dały drużynie chwilę spokoju, ale porażka z Finlandią (1:2) pokazała, że Biało-Czerwoni mają problemy zwłaszcza w defensywie.

Faworytem meczu jest zdecydowanie Holandia, która od 11 spotkań nie przegrała w eliminacjach MŚ.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 2,5 gola. Oranje są w ofensywnym gazie, a Polska na wyjazdach traci sporo bramek. Moim zdaniem gospodarze mogą sami zapewnić wysoką liczbę trafień.

Holandia – Polska: ostatnie wyniki

Holandia:

8:0 z Maltą (El. MŚ)

2:0 z Finlandią (El. MŚ)

2:2 z Hiszpanią (LN, k. 4:5)

2:2 z Hiszpanią (LN)

1:1 z Bośnią i Hercegowiną (LN)

Holendrzy są w bardzo dobrej dyspozycji, notując średnią 4 gole na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach.

Polska:

1:2 z Finlandią (El. MŚ)

2:0 z Maltą (El. MŚ)

1:0 z Litwą (El. MŚ)

1:2 ze Szkocją (LN)

1:5 z Portugalią (LN)

Polacy strzelają średnio 1,2 gola na mecz, ale również sporo tracą w starciach z lepszymi rywalami.

Holandia – Polska: historia

Ostatnie pięć spotkań bezpośrednich zdecydowanie przemawia za Holandią:

16.06.2024: Polska – Holandia 1:2 (EURO)

22.09.2022: Polska – Holandia 0:2 (Liga Narodów)

11.06.2022: Holandia – Polska 2:2 (Liga Narodów)

18.11.2020: Polska – Holandia 1:2 (Liga Narodów)

04.09.2020: Holandia – Polska 1:0 (Liga Narodów)

Biało-Czerwoni od lat nie potrafią pokonać Oranje – jedynym pozytywem jest remis sprzed trzech lat.

Holandia – Polska: kursy bukmacherskie

Wygrana Holandii – 1.25

Remis – 5.78

Wygrana Polski – 11.84

Kursy jasno pokazują, że gospodarze są murowanym faworytem. Ewentualny sukces Polaków byłby sensacją.

Holandia – Polska: przewidywane składy

Holandia (4-2-3-1):

Verbruggen – Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, Reijnders, De Jong – Simons, Depay, Gakpo

Polska (3-5-2):

Skorupski – Kędziora, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński – Zalewski, Lewandowski

Holandia – Polska: transmisja meczu

Mecz Holandia – Polska w ramach eliminacji MŚ 2026 odbędzie się w czwartek, 4 września o godzinie 20:45 na stadionie De Kuip w Rotterdamie. Spotkanie transmitować będzie TVP 1 i TVP Sport, a w internecie będzie dostępne na platformie Sport.tvp.pl.

