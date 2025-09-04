Holandia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

07:58, 4. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Holandia - Polska: typy, kursy i zapowiedź meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Dla Biało-czerwonych będzie to jedno z najważniejszych spotkań kwalifikacyjnych.

Jan Bednarek
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Holandia – Polska: typy bukmacherskie

Holandia jest w znakomitej formie i z kompletem zwycięstw otworzyła eliminacje MŚ 2026. Oranje najpierw pokonali Finlandię 2:0, a następnie rozbili Maltę aż 8:0. Memphis Depay i Donyell Malen imponują skutecznością, a drużyna Ronalda Koemana prezentuje ofensywny futbol na bardzo wysokim poziomie.

Polska natomiast ma za sobą mieszane wyniki. Zwycięstwa z Maltą (2:0) i Litwą (1:0) dały drużynie chwilę spokoju, ale porażka z Finlandią (1:2) pokazała, że Biało-Czerwoni mają problemy zwłaszcza w defensywie.

Odbierz 350 PLN za remis do 10. minuty w meczu Holandia – Polska!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Faworytem meczu jest zdecydowanie Holandia, która od 11 spotkań nie przegrała w eliminacjach MŚ.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 2,5 gola. Oranje są w ofensywnym gazie, a Polska na wyjazdach traci sporo bramek. Moim zdaniem gospodarze mogą sami zapewnić wysoką liczbę trafień.

Superbet
1.66
Powyżej 2,5 gola
Zagraj!
*Kursy z Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Holandia – Polska: ostatnie wyniki

Holandia:

  • 8:0 z Maltą (El. MŚ)
  • 2:0 z Finlandią (El. MŚ)
  • 2:2 z Hiszpanią (LN, k. 4:5)
  • 2:2 z Hiszpanią (LN)
  • 1:1 z Bośnią i Hercegowiną (LN)

Holendrzy są w bardzo dobrej dyspozycji, notując średnią 4 gole na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach.

Polska:

  • 1:2 z Finlandią (El. MŚ)
  • 2:0 z Maltą (El. MŚ)
  • 1:0 z Litwą (El. MŚ)
  • 1:2 ze Szkocją (LN)
  • 1:5 z Portugalią (LN)

Polacy strzelają średnio 1,2 gola na mecz, ale również sporo tracą w starciach z lepszymi rywalami.

Holandia – Polska: historia

Ostatnie pięć spotkań bezpośrednich zdecydowanie przemawia za Holandią:

  • 16.06.2024: Polska – Holandia 1:2 (EURO)
  • 22.09.2022: Polska – Holandia 0:2 (Liga Narodów)
  • 11.06.2022: Holandia – Polska 2:2 (Liga Narodów)
  • 18.11.2020: Polska – Holandia 1:2 (Liga Narodów)
  • 04.09.2020: Holandia – Polska 1:0 (Liga Narodów)

Biało-Czerwoni od lat nie potrafią pokonać Oranje – jedynym pozytywem jest remis sprzed trzech lat.

Holandia – Polska: kursy bukmacherskie

  • Wygrana Holandii – 1.25
  • Remis – 5.78
  • Wygrana Polski – 11.84

Kursy jasno pokazują, że gospodarze są murowanym faworytem. Ewentualny sukces Polaków byłby sensacją.

Holandia
Remis
Polska
1.28
6.25
12.5
1.26
5.75
12.0
1.26
5.60
12.0
1.26
6.00
12.0
1.28
6.25
12.5
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 07:54.

Holandia – Polska: przewidywane składy

Holandia (4-2-3-1):
Verbruggen – Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, Reijnders, De Jong – Simons, Depay, Gakpo

Polska (3-5-2):
Skorupski – Kędziora, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński – Zalewski, Lewandowski

Holandia – Polska: transmisja meczu

Mecz Holandia – Polska w ramach eliminacji MŚ 2026 odbędzie się w czwartek, 4 września o godzinie 20:45 na stadionie De Kuip w Rotterdamie. Spotkanie transmitować będzie TVP 1 i TVP Sport, a w internecie będzie dostępne na platformie Sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.