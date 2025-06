Hiszpania – Francja: typy, kursy, zapowiedź (05.06.2025)

Hiszpania - Francja: która z tych nacji awansuje do wielkiego finału Ligi Narodów UEFA? Zapoznaj się z zapowiedzią meczu 1/2 finału.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Hiszpania – Francja, typy bukmacherskie

W czwartek 5 czerwca poznamy drugiego finalistę Ligi Narodów UEFA. O udział w decydującym spotkaniu tych rozgrywek rywalizuje aktualny mistrz Europy, czyli reprezentacja Hiszpanii. Jej przeciwnikiem będzie zwycięzca Ligi Narodów UEFA z 2021 roku, czyli reprezentacja Francji. Skala jakości obu drużyn to najlepsza zachęta do objerzenia tej potyczki.

Za faworyta uznawana jest Hiszpania, ale to we Francuzach tkwi rządza rewanżu za przegrany półfinał ostatnich mistrzostw Europy. Wobec tego mój typ to: wygrana Francji.

Hiszpania – Francja, ostatnie wyniki

Luis de la Fuente i spółka w 2025 roku mają za sobą dotychczas jedno, marcowe zgrupowanie. Podczas niego jego reprezentacji przyszło rywalizować w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Narodów. Przeciwnikiem była kadra Holandii, która okazała się niezwykle wymagającym przeciwnikiem. Hiszpania zremisowała na wyjeździe 2:2. U siebie padł identyczny wynik, więc o jej awansie przesądziły dopiero wygrane rzuty karne.

Teoretycznie łatwiejsze zadanie w ćwierćfinale Ligi Narodów miała reprezentacja Francji. Gracze Didiera Deschampsa sami skomplikowali sobie zadanie, ponieważ w Chorwacji przegrali 0:2. Trójkolorowi u siebie odrobili ten wynik, ale i tak skończyło się rzutami karnymi, które gospodarze wykonywali lepiej.

Hiszpania – Francja, historia

Kibice powinni zainteresować się potyczką z udziałem tych reprezentacji, ponieważ Hiszpanie i Francuzi nie grają ze sobą często. W tej dekadzie odbyły się zaledwie dwa bezpośrednie pojedynki. Cztery lata temu Liga Narodów padła łupem Trójkolorowych. La Furia Roja zrewanżowała się rok temu, zabierając rywalowi możliwość udziału w finale Euro 2024.

Hiszpania – Francja, kursy bukmacherskie

Żadna z reprezentacji nie może mówić o atucie własnego boiska, ponieważ rywalizację zaplanowano na stadionie w Stuttgarcie. Hiszpania została uznana za faworyta na podstawie faktu, że jest aktualnym mistrzem Europy. Imponujące są również serie zwycięstw w wykonaniu tej reprezentacji. Stąd współczynnik na zwycięstwo Hiszpanii wynosi około 2.40. Bukmacherzy za wygraną Francuzów płacą natomiast między 2.95 a 3.10.

Hiszpania – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Hiszpanii

Remis

Wygrana Francji Wygrana Hiszpanii 25%

Remis 0%

Wygrana Francji 75% 4+ Votes

Hiszpania – Francja, przewidywane składy

Selekcjonerowi Hiszpanii nie mogą pomóc kontuzjowani Rodri i Ferran Torres. Luis de la Fuente może natomiast skorzystać z nieobecnego ostatnio Pau Cubarsiego. Do kadry wrócili też długi niewidziani Isco i Gavi, którzy nie będę mieli jednak łatwo o pierwszą jedenastkę.

Absencje są widoczne również u odpowiadającego za wyniki Francji Didiera Deschampsa. Problematyczny może okazać się brak Saliby, Upamecano, czy Kounde. Zamiast nich Francuzom spróbują pomóc Pavard, czy Lenglet.

Hiszpania Luis de la Fuente Francja Didier Deschamps Hiszpania Luis de la Fuente 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 23 Simon 12 Mingueza 5 Normand 14 Huijsen 22 Cucurella 10 Olmo 18 Zubimendi 8 Ruiz 19 Yamal 21 Oyarzabal 17 Williams 21 Thuram 10 Mbappe 14 Rabiot 7 Dembele 8 Tchouameni 13 Koné 22 Hernandez 4 Lenglet 15 Konate 2 Pavard 16 Maignan 23 Simon 12 Mingueza 5 Normand 14 Huijsen 22 Cucurella 10 Olmo 18 Zubimendi 8 Ruiz 19 Yamal 21 Oyarzabal 17 Williams 21 Thuram 10 Mbappe 14 Rabiot 7 Dembele 8 Tchouameni 13 Koné 22 Hernandez 4 Lenglet 15 Konate 2 Pavard 16 Maignan 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 1 David Raya 2 Pedro Porro 3 Alejandro Grimaldo 4 Daniel Vivian 6 Mikel Merino 7 Alvaro Morata 9 Samu Omorodion 11 Yeremi Pino 13 Alex Remiro 15 Alejandro Baena 16 Fermin Lopez 20 Pedri 24 Gavi 25 Isco 26 Pau Cubarsi 1 Brice Samba 3 Lucas Digne 5 Loic Bade 6 Lucas Hernandez 9 Desire Doue 11 Michael Olise 12 Randal Kolo Muani 17 Malo Gusto 18 Warren Zaire-Emery 19 Matteo Guendouzi 20 Bradley Barcola 23 Lucas Chevalier 24 Pierre Kalulu 25 Rayan Cherki

Hiszpania – Francja, transmisja

Spotkanie Hiszpania – Francja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek zmagań przewidziany jest na czwartek 5 czerwca o 21:00. Starcie to skomentują Sebastian Chabiniak i Roman Kołtoń. W internecie rywalizację będziesz mógł śledzić po wykupieniu odpowiedniego abonamentu na polsatboxgo.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.