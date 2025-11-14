Gruzja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (15.11.2025)

14:39, 14. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Gruzja – Hiszpania: typy i kursy na mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Przed nami bardzo ciekawe starcie w ramach grupy E. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w najbliższą sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii
Obserwuj nas w
D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Gruzja – Hiszpania, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami starcia Gruzji z Hiszpanią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obie drużyny znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli grupy E. Mianowicie, Gruzini z dorobkiem 3 punktów zajmują 3. miejsce, natomiast Hiszpanie z kompletem 12 oczek pewnie przewodzą klasyfikacji. Ekipa La Furia Roja jest więc o krok od przypieczętowania awansu na mundial i z pewnością będzie chciała zrobić to jak najszybciej. Spotkanie na Boris Paichadze Dinamo Arenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Mikel Merino. Pomocnik Arsenalu prezentuje aktualnie znakomitą formę. Mój typ: Mikel Merino strzeli gola.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
2.90
Merino zdobędzie bramkę
Przejdź do STS
*Kursy z 12.11.2025 18⁚53 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Gruzja – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Gruzja – Hiszpania gospodarze będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Giorgiego Chakvetadze, Georgesa Mikautadze oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Giorgiego Kochorashviliego. To spore osłabienia, szczególnie w formacji ofenswnej. Jeszcze większe problemy kadrowe mają jednak goście – z powodu urazów nie zagrają między innymi Dani Carvajal, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Isco czy Nico Williams. Zatem Luis de la Fuente będzie musiał mocno rotować składem swojej ekipy.

Gruzja – Hiszpania, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach reprezentacje Gruzji i Hiszpanii zaprezentowały skrajnie różną formę. Drużyna Willy’ego Sagnola przegrała 1:4 z Turcją, natomiast zespół Luisa de la Fuente pewnie pokonał Bułgarię 4:0. Co ciekawe, wcześniej obie ekipy spotkały się bezpośrednio – Hiszpanie wygrali 2:0 z Gruzinami, potwierdzając swoją przewagę. Gospodarze staną więc przed szansą na błyskawiczny rewanż i poprawę nastrojów po dwóch porażkach z rzędu.

Gruzja – Hiszpania, historia

Historia spotkań między Gruzją a Hiszpanią jest całkowicie jednostronna, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Hiszpanie wygrali wszystkie pięć poprzednich meczów, nie pozwalając rywalom na zdobycie choćby jednego punktu. W ostatnich pojedynkach Gruzini ani razu nie odnieśli zwycięstwa, a w żadnym z tych starć nie padł remis. Dominacja drużyny La Roja nad najbliższym przeciwnikiem jest więc bezdyskusyjna.

Gruzja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Gruzinów wynosi około 11.00, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.90. Załóż konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Gruzja

El. MŚ, Europa, grupa E |

15 listopada 2025

18:00

12.0
6.25
1.24
Hiszpania
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2025 22:42.

Gruzja – Hiszpania, przewidywane składy

Gruzja – Hiszpania, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Gruzji
  • remisem
  • zwycięstwem Hiszpanii
  • zwycięstwem Gruzji
  • remisem
  • zwycięstwem Hiszpanii

0 Votes

Gruzja – Hiszpania, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Gruzją a Hiszpanią w ramach kwalifikacji do przyszłoroczonych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w nadchodzącą sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.