Gruzja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (15.11.2025)

Gruzja – Hiszpania: typy i kursy na mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Przed nami bardzo ciekawe starcie w ramach grupy E. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w najbliższą sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Gruzja – Hiszpania, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami starcia Gruzji z Hiszpanią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obie drużyny znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli grupy E. Mianowicie, Gruzini z dorobkiem 3 punktów zajmują 3. miejsce, natomiast Hiszpanie z kompletem 12 oczek pewnie przewodzą klasyfikacji. Ekipa La Furia Roja jest więc o krok od przypieczętowania awansu na mundial i z pewnością będzie chciała zrobić to jak najszybciej. Spotkanie na Boris Paichadze Dinamo Arenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Mikel Merino. Pomocnik Arsenalu prezentuje aktualnie znakomitą formę. Mój typ: Mikel Merino strzeli gola.

Gruzja – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Gruzja – Hiszpania gospodarze będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Giorgiego Chakvetadze, Georgesa Mikautadze oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Giorgiego Kochorashviliego. To spore osłabienia, szczególnie w formacji ofenswnej. Jeszcze większe problemy kadrowe mają jednak goście – z powodu urazów nie zagrają między innymi Dani Carvajal, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Isco czy Nico Williams. Zatem Luis de la Fuente będzie musiał mocno rotować składem swojej ekipy.

Kontuzje i zawieszenia Gruzja Zawodnik Powrót Giorgi Chakvetadze Uraz stopy Koniec listopada 2025 Georges Mikautadze Uraz mięśnia Koniec listopada 2025 Giorgi Kochorashvili Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Hiszpania Zawodnik Powrót Isco fibula Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Koniec lutego 2026 Pedri Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Daniel Carvajal Kontuzja kolana Początek stycznia 2026 Oihan Sancet Uraz uda Początek grudnia 2025 Robin Le Normand Kontuzja kolana Nieznany Rodri Brak przygotowania fizycznego Niepewny Cesar Azpilicueta Uraz mięśnia Niepewny Nico Williams Uraz mięśnia Niepewny Marc Casado Uraz uda Niepewny Oscar Mingueza Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Niepewny Lamine Yamal Uraz pachwiny Około tydzień

Gruzja – Hiszpania, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach reprezentacje Gruzji i Hiszpanii zaprezentowały skrajnie różną formę. Drużyna Willy’ego Sagnola przegrała 1:4 z Turcją, natomiast zespół Luisa de la Fuente pewnie pokonał Bułgarię 4:0. Co ciekawe, wcześniej obie ekipy spotkały się bezpośrednio – Hiszpanie wygrali 2:0 z Gruzinami, potwierdzając swoją przewagę. Gospodarze staną więc przed szansą na błyskawiczny rewanż i poprawę nastrojów po dwóch porażkach z rzędu.

Gruzja – Hiszpania, historia

Historia spotkań między Gruzją a Hiszpanią jest całkowicie jednostronna, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Hiszpanie wygrali wszystkie pięć poprzednich meczów, nie pozwalając rywalom na zdobycie choćby jednego punktu. W ostatnich pojedynkach Gruzini ani razu nie odnieśli zwycięstwa, a w żadnym z tych starć nie padł remis. Dominacja drużyny La Roja nad najbliższym przeciwnikiem jest więc bezdyskusyjna.

Gruzja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Gruzinów wynosi około 11.00, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.90. Załóż konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Gruzja Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2025 22:42 .

Gruzja – Hiszpania, przewidywane składy

Gruzja William Sagnol Hiszpania Luis de la Fuente Gruzja William Sagnol 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Mamardashvili 16 Azarovi 14 Lochoshvili 5 Goglichidze 13 Gocholeishvili 17 Kiteishvili 15 Mekvabishvili 20 Gagnidze 10 Davitashvili 8 Zivzivadze 7 Kvaratskhelia 7 Pino 21 Oyarzabal 20 Torres 11 Olmo 18 Zubimendi 6 Merino 22 Cucurella 10 Laporte 2 Huijsen 14 Llorente 23 Simon 1 Mamardashvili 16 Azarovi 14 Lochoshvili 5 Goglichidze 13 Gocholeishvili 17 Kiteishvili 15 Mekvabishvili 20 Gagnidze 10 Davitashvili 8 Zivzivadze 7 Kvaratskhelia 7 Pino 21 Oyarzabal 20 Torres 11 Olmo 18 Zubimendi 6 Merino 22 Cucurella 10 Laporte 2 Huijsen 14 Llorente 23 Simon 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Hiszpania Luis de la Fuente Rezerwowi 2 Aleksandre Narimanidze 3 Shota Nonikashvili 4 Guram Kashia 9 Giorgi Guliashvili 11 Saba Lobjanidze 12 Davit Kereselidze 18 Vladimer Mamuchashvili 19 Giorgi Tsitaishvili 21 Giorgi Kvernadze 22 Gabriel Sigua 23 Luka Gugeshashvili 24 Giorgi Abuashvili 25 Giorgi Kvilitaia 26 Iuri Tabatadze 27 Nodar Lominadze 1 David Raya 4 Pau Cubarsi 5 Daniel Vivian 8 Aleix Garcia 9 Borja Iglesias 10 Fermin Lopez 12 Pedro Porro 13 Alex Remiro 15 Pablo Barrios 16 Alejandro Baena 17 Alejandro Grimaldo 19 Samu Omorodion Aghehowa 24 Fabian Ruiz 25 Jorge de Frutos 26 Pablo Fornals

Gruzja – Hiszpania, kto wygra?

Gruzja – Hiszpania, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Gruzją a Hiszpanią w ramach kwalifikacji do przyszłoroczonych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w nadchodzącą sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.

