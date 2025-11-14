Gruzja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (15.11.2025)

Gruzja – Hiszpania, typy i przewidywania
W ten weekend będziemy świadkami starcia Gruzji z Hiszpanią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Obie drużyny znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli grupy E. Mianowicie, Gruzini z dorobkiem 3 punktów zajmują 3. miejsce, natomiast Hiszpanie z kompletem 12 oczek pewnie przewodzą klasyfikacji. Ekipa La Furia Roja jest więc o krok od przypieczętowania awansu na mundial i z pewnością będzie chciała zrobić to jak najszybciej. Spotkanie na Boris Paichadze Dinamo Arenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.
Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Mikel Merino. Pomocnik Arsenalu prezentuje aktualnie znakomitą formę. Mój typ: Mikel Merino strzeli gola.
Gruzja – Hiszpania, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Gruzja – Hiszpania gospodarze będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Giorgiego Chakvetadze, Georgesa Mikautadze oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Giorgiego Kochorashviliego. To spore osłabienia, szczególnie w formacji ofenswnej. Jeszcze większe problemy kadrowe mają jednak goście – z powodu urazów nie zagrają między innymi Dani Carvajal, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Isco czy Nico Williams. Zatem Luis de la Fuente będzie musiał mocno rotować składem swojej ekipy.
Giorgi Chakvetadze
Uraz stopy
Koniec listopada 2025
Georges Mikautadze
Uraz mięśnia
Koniec listopada 2025
Giorgi Kochorashvili
Żółte kartki
Po 1 meczu
Isco
fibula
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Koniec lutego 2026
Pedri
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Początek stycznia 2026
Oihan Sancet
Uraz uda
Początek grudnia 2025
Robin Le Normand
Kontuzja kolana
Nieznany
Rodri
Brak przygotowania fizycznego
Niepewny
Cesar Azpilicueta
Uraz mięśnia
Niepewny
Nico Williams
Uraz mięśnia
Niepewny
Marc Casado
Uraz uda
Niepewny
Oscar Mingueza
Dyskomfort żołądkowo-jelitowy
Niepewny
Lamine Yamal
Uraz pachwiny
Około tydzień
Gruzja – Hiszpania, ostatnie wyniki
W ostatnich meczach reprezentacje Gruzji i Hiszpanii zaprezentowały skrajnie różną formę. Drużyna Willy’ego Sagnola przegrała 1:4 z Turcją, natomiast zespół Luisa de la Fuente pewnie pokonał Bułgarię 4:0. Co ciekawe, wcześniej obie ekipy spotkały się bezpośrednio – Hiszpanie wygrali 2:0 z Gruzinami, potwierdzając swoją przewagę. Gospodarze staną więc przed szansą na błyskawiczny rewanż i poprawę nastrojów po dwóch porażkach z rzędu.
Gruzja – Hiszpania, historia
Historia spotkań między Gruzją a Hiszpanią jest całkowicie jednostronna, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Hiszpanie wygrali wszystkie pięć poprzednich meczów, nie pozwalając rywalom na zdobycie choćby jednego punktu. W ostatnich pojedynkach Gruzini ani razu nie odnieśli zwycięstwa, a w żadnym z tych starć nie padł remis. Dominacja drużyny La Roja nad najbliższym przeciwnikiem jest więc bezdyskusyjna.
Gruzja – Hiszpania, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Gruzinów wynosi około 11.00, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.90. Załóż konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Gruzja – Hiszpania, przewidywane składy
|2Aleksandre Narimanidze
|3Shota Nonikashvili
|4Guram Kashia
|9Giorgi Guliashvili
|11Saba Lobjanidze
|12Davit Kereselidze
|18Vladimer Mamuchashvili
|19Giorgi Tsitaishvili
|21Giorgi Kvernadze
|22Gabriel Sigua
|23Luka Gugeshashvili
|24Giorgi Abuashvili
|25Giorgi Kvilitaia
|26Iuri Tabatadze
|27Nodar Lominadze
|1David Raya
|4Pau Cubarsi
|5Daniel Vivian
|8Aleix Garcia
|9Borja Iglesias
|10Fermin Lopez
|12Pedro Porro
|13Alex Remiro
|15Pablo Barrios
|16Alejandro Baena
|17Alejandro Grimaldo
|19Samu Omorodion Aghehowa
|24Fabian Ruiz
|25Jorge de Frutos
|26Pablo Fornals
Gruzja – Hiszpania, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Gruzją a Hiszpanią w ramach kwalifikacji do przyszłoroczonych mistrzostw świata oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 2 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Boris Paichadze Dinamo Arenie już w nadchodzącą sobotę, 15 listopada o godzinie 18:00.
